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Ушел из жизни бывший министр и депутат парламента Молдовы

© Sputnik / Evghenii PANASENCO
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (299)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210107/33176394/ushel-iz-zhizni-byvshiy-ministr-i-deputat-moldovy.html

COVID-19 был диагностирован у него в конце декабря, и, как сообщается, пациент умер от связанных с коронавирусом осложнений. 

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Бывший депутат и экс-министр образования Леонид Бужор скончался 6 января в больнице Кишинева в возрасте 65 лет.

Leonid Bujor
© Photo : IPN
Леонид Бужор.

Пациенту был поставлен диагноз COVID-19 в конце прошлого месяца, и, как сообщается, он умер от осложнений, вызванных новым коронавирусом. 

Михаил Которобай.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Скончался народный адвокат Михаил Которобай

Победить болезнь не смогли госпитализация в Республиканскую клиническую больницу и почти недельное интубирование.

Бужор был депутатом парламента в 2005–2009 годах от избирательного блока "Демократическая Молдова". Занимал должность министра образования в правительстве Владимира Филата с сентября 2009-го по январь 2011 года.

В 2010 году указом, подписанным и.о. президента страны Михаем Гимпу, награжден "Орденом Почета". 

Леонид Бужор родился 27 ноября 1955 года в селе Сингурень Рышканского района.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (299)

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