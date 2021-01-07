Ушел из жизни бывший министр и депутат парламента Молдовы

COVID-19 был диагностирован у него в конце декабря, и, как сообщается, пациент умер от связанных с коронавирусом осложнений.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Бывший депутат и экс-министр образования Леонид Бужор скончался 6 января в больнице Кишинева в возрасте 65 лет.

© Photo : IPN Леонид Бужор.

Пациенту был поставлен диагноз COVID-19 в конце прошлого месяца, и, как сообщается, он умер от осложнений, вызванных новым коронавирусом.

Победить болезнь не смогли госпитализация в Республиканскую клиническую больницу и почти недельное интубирование.

Бужор был депутатом парламента в 2005–2009 годах от избирательного блока "Демократическая Молдова". Занимал должность министра образования в правительстве Владимира Филата с сентября 2009-го по январь 2011 года.

В 2010 году указом, подписанным и.о. президента страны Михаем Гимпу, награжден "Орденом Почета".

Леонид Бужор родился 27 ноября 1955 года в селе Сингурень Рышканского района.

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