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Коронавирус.

Свежие данные: у скольких человек в Молдове подтвердился COVID-19

© CC0 / Pixabay / geralt
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (299)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210107/33176797/svezhie-dannye-u-skolkikh-chelovek-v-moldove-podtverdilsya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове перевалило за 148 тысяч.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 423 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг, 7 января.

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Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 148 294.

За минувшие 24 часа проведено 1379 тестов.

Коронавирус выявлен у 20 медработников: 6 врачей, 10 медсестер и у 4 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 245 пациентов (из них 56 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 889 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 136 800.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3 106.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (299)

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