Свежие данные: у скольких человек в Молдове подтвердился COVID-19

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 423 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг, 7 января.
Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 148 294.
За минувшие 24 часа проведено 1379 тестов.
Коронавирус выявлен у 20 медработников: 6 врачей, 10 медсестер и у 4 сотрудников вспомогательного персонала.
В крайне тяжелом состоянии находятся 245 пациентов (из них 56 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких).
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 889 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 136 800.
Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3 106.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.
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