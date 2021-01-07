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Рождество.

Вирусная колядка: ролик молдавской полиции набирает популярность в сети

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/04/32758413.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210107/33177374/video-chem-udivila-moldavskaya-politsiya-rolik-nabiraet-populyarnost-v-seti.html

Людям в погонах лирика и народные традиции вовсе не чужды, снятое ими видео убедило в этом многих и находит все больший отклик в сети.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. В сети все больше просмотров набирает очень добрый и теплый рождественский ролик от Национального инспектората полиции.

Двое сотрудников правоохранительных органов поют в кадре традиционную колядку. В ней – пожелание здоровья и душевного просветления.

Настоящий праздник. Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.
© Sputnik / Maxim Topal
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Полицейские не забыли напомнить гражданам: будьте ответственны и заботьтесь о своем здоровье и жизни в Рождество.

Ранее правоохранители сообщили, что намерены увеличить число сотрудников для поддержания порядка в праздники до 10 января.

К такому решению прибегли в связи с большим количеством нарушений, зафиксированных в период с 25 декабря по 3 января.

Также в полиции призвали не нарушать общественный порядок, быть осторожнее с алкоголем и соблюдать все противоэпидемические нормы. 

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