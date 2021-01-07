Вирусная колядка: ролик молдавской полиции набирает популярность в сети

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. В сети все больше просмотров набирает очень добрый и теплый рождественский ролик от Национального инспектората полиции.
Двое сотрудников правоохранительных органов поют в кадре традиционную колядку. В ней – пожелание здоровья и душевного просветления.
Ранее правоохранители сообщили, что намерены увеличить число сотрудников для поддержания порядка в праздники до 10 января.
К такому решению прибегли в связи с большим количеством нарушений, зафиксированных в период с 25 декабря по 3 января.
Также в полиции призвали не нарушать общественный порядок, быть осторожнее с алкоголем и соблюдать все противоэпидемические нормы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>