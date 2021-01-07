Вирусная колядка: ролик молдавской полиции набирает популярность в сети

Людям в погонах лирика и народные традиции вовсе не чужды, снятое ими видео убедило в этом многих и находит все больший отклик в сети.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. В сети все больше просмотров набирает очень добрый и теплый рождественский ролик от Национального инспектората полиции.

Двое сотрудников правоохранительных органов поют в кадре традиционную колядку. В ней – пожелание здоровья и душевного просветления.

Полицейские не забыли напомнить гражданам: будьте ответственны и заботьтесь о своем здоровье и жизни в Рождество.

Ранее правоохранители сообщили, что намерены увеличить число сотрудников для поддержания порядка в праздники до 10 января.

К такому решению прибегли в связи с большим количеством нарушений, зафиксированных в период с 25 декабря по 3 января.

Также в полиции призвали не нарушать общественный порядок, быть осторожнее с алкоголем и соблюдать все противоэпидемические нормы.

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