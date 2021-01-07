Из магазинов пропадают привычные товары: о чем речь

Эколог Анатолий Прохницкий рассказал Sputnik, что он скептически относится к перспективе скорого исчезновения посуды и других пластиковых изделий из торговли и нашей повседневной жизни. Между тем некоторые магазины уже убирают эти товары с прилавков.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Пластиковая посуда должна была пропасть со всех прилавков Молдовы с 1 января 2021 года. Так требует закон, поправки к которому вступили в силу с начала этого года.

Однако не все магазины успели "прибраться" на полках своих торговых залов. В итоге в начале года в некоторых сетях супермаркетов "синтетика" осталась в продаже.

О вступивших в силу поправках напомнили в Генинспекторате полиции (ГИП) в начале года.

Согласно новым положениям закона, "использование и продажа пластиковых пакетов и посуды, а также одноразовых палочек для еды запрещена, за исключением биоразлагаемых".

ГИП освежил информацию о запрете в пресс-релизе, опубликованном на его сайте 4 января, а также уточнил, какие штрафы предусмотрены за нарушение этого положения: до 4500 леев для физических лиц и до 12000 леев леев для юридических лиц.

Однако и после этого числа можно было видеть в некоторых магазинах работников, которые только снимали пластиковые изделия с полок.

Продавцы говорили, что указание убрать все товары данного ассортимента было дано менеджерами, поскольку их продажа уже запрещена.

В то же время в некоторых небольших магазинах одноразовая посуда оставалась на витринах и прилавках.

Что предполагает обновленный закон

В конце 2016 года закон о внутренней торговле дополнили новой статьей, которая устанавливает ограничения в сфере розничной торговли, запрещая использование или продажу в торговых точках:

- пакетов из пластика, с ручкой или без нее, с толщиной стенки не менее 50 микронов, начиная с 1 января 2019 года;

- с 1 января 2021 года исключен и оборот пакетов толщиной в 15 микронов;

- использование или продажа тарелок, стаканов, другой одноразовой посуды и палочек для еды из пластика, кроме биоразлагаемого – с 1 января 2021.

Ранее парламент одобрил изменения и дополнения в законодательство, поэтапно запрещающие, начиная с 1 января 2019 года, использование и сбыт пластиковых пакетов. Начиная с 1 января 2021 года вступает в силу полный запрет.

Какие грозят штрафы

В Кодексе о правонарушениях предусматриваются санкции за использование и продажу указанных предметов – от 3000 до 4500 леев для физических лиц и от 6000 до 12000 леев для юридических лиц.

Согласно положениям статей 400 и 408 Кодекса, имеют право проверять соблюдение этих норм инспекторы Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, а также сотрудники ведомств Министерства внутренних дел.

Прощаемся с пластиковой посудой?

Эколог Анатолий Прохницкий скептически относится к тому, что пластиковая посуда и другие предметы, упомянутые в законе, скоро полностью исчезнут из торговли.

"Мы не скоро избавимся от этой "радости". В законе не упоминается учреждение, отвечающее за мониторинг этого вопроса", – прокомментировал для Sputnik Молдова Прохницкий.

Он отметил, что некоторые виды пакетов, которые раньше должны были исчезнуть из торговли, все еще можно купить. Они поступают в продажу в партиях товаров, импортированных в страну, но также и от молдавских производителей.

Эколог добавил, что закон ограничивается понятием "микрон" при описании пластиковых изделий, продажа которых запрещена.

Но как можно измерить микроны визуально, если в чеке, который сопровождает эти продукты, нет такой информации?

В то же время Прохницкий заявил, что он решительно поддерживает замену пластмассовых изделий аналоговыми, изготовленными из биоразлагаемых материалов, включая материалы растительного происхождения.

Он также считает, что пластиковые емкости, в которых теперь разливают воду, соки, вино, масло и другое, также можно было бы заменить уже сейчас на стеклянные. Однако для решения этой проблемы властям следует создать систему, позволяющую собирать бутылки у граждан и повторно использовать.

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