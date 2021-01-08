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Пограничная полиция.

Затишье на границе — поток людей и автомашин на КПП снизился на 80 процентов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210108/33181293/zatishe-na-granice-potok-lyudej-i-avtomashin-na-kpp-snizilsya-na-80-procentov.html

Чтобы отметить вместе с родными зимние праздники, в Республику Молдова вернулись тысячи наших граждан, работающих за рубежом.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Поток на пунктах пересечения границы снизился на 80 процентов по сравнению с днями, предшествующими рождественским праздникам по старому стилю. Об этом сообщила Пограничная полиция.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на рубежах Молдовы зарегистрировано около 9,6 тысячи пересечений (большинство – на молдавско-румынском участке), из них около половины — на въезде в страну.

Контрольно-пропускной пункт на границе с Румынией
© Sputnik / Miroslav Rotari
Домой на праздники: за сутки в Молдову въехали более 8 тысяч человек
Все прибывающие в Молдову прошли мониторинг, симптомов коронавирусной инфекции не обнаружено ни у одного человека.

Было заполнено 100 эпидемиологических карт.

Вместе с тем задокументированы 59 эпизодов нарушения пересекающими границу действующих противоэпидемических мер.

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Теги:
Пограничная полиция


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