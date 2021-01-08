Затишье на границе — поток людей и автомашин на КПП снизился на 80 процентов

Чтобы отметить вместе с родными зимние праздники, в Республику Молдова вернулись тысячи наших граждан, работающих за рубежом.
КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Поток на пунктах пересечения границы снизился на 80 процентов по сравнению с днями, предшествующими рождественским праздникам по старому стилю. Об этом сообщила Пограничная полиция.
По данным ведомства, за прошедшие сутки на рубежах Молдовы зарегистрировано около 9,6 тысячи пересечений (большинство – на молдавско-румынском участке), из них около половины — на въезде в страну.