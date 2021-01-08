18:57 08 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Арка Победы. Кишинев.

В Кишиневе сохраняется режим ЧП в здравоохранении

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (303)
26420
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0f/32903970.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210108/33183259/v-kishineve-sohranyaetsya-rezhim-chp-v-zdravoohranenii.html

Решение было принято по итогам изучения данных, предоставленных экспертами столичного Центра общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Столичная Комиссия по чрезвычайному положению в области здравоохранения опубликовала постановление №31, согласно которому в городе сохраняются все введенные ранее правила противоэпидемической безопасности.

Решение принято по итогам изучения данных, предоставленных экспертами Центра общественного здоровья Кишинева.

Ограничительные меры в связи с коронавирусом в Кишиневе
© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове введено чрезвычайное положение в здравоохранении: что запрещено
Согласно постановлению, жители столицы по-прежнему обязаны соблюдать правила безопасности и профилактики распространения COVID-19. Продолжает действовать требование обязательного ношения масок во всех общественных местах, включая открытые, а также в общественном транспорте.

Занятия в школах возобновятся 11 января в порядке, установленном Министерством образования, культуры и исследований.

Возобновляется деятельность театров и домов культуры Кишинева при условии соблюдения правил безопасности и при наполнении не более 50 процентов зрительного зала.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (303)

По теме

В Молдове вводится чрезвычайное положение в здравоохранении: что это значит
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рождественская служба в Кафедральном соборе.
Фото - Рождественская служба в Кафедральном соборе
Чемезов: Ростех увеличит производство гражданской продукции до 50 процентов к 2025 году.
"Ростех": плюс 50 процентов гражданской продукции – уже к 2025 году
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться