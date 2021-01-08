В Кишиневе сохраняется режим ЧП в здравоохранении

Решение было принято по итогам изучения данных, предоставленных экспертами столичного Центра общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Столичная Комиссия по чрезвычайному положению в области здравоохранения опубликовала постановление №31, согласно которому в городе сохраняются все введенные ранее правила противоэпидемической безопасности.

Решение принято по итогам изучения данных, предоставленных экспертами Центра общественного здоровья Кишинева.

Согласно постановлению, жители столицы по-прежнему обязаны соблюдать правила безопасности и профилактики распространения COVID-19. Продолжает действовать требование обязательного ношения масок во всех общественных местах, включая открытые, а также в общественном транспорте.

Занятия в школах возобновятся 11 января в порядке, установленном Министерством образования, культуры и исследований.

Возобновляется деятельность театров и домов культуры Кишинева при условии соблюдения правил безопасности и при наполнении не более 50 процентов зрительного зала.

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