В Кишиневе сохраняется режим ЧП в здравоохранении

Решение было принято по итогам изучения данных, предоставленных экспертами столичного Центра общественного здоровья.
КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Столичная Комиссия по чрезвычайному положению в области здравоохранения опубликовала постановление №31, согласно которому в городе сохраняются все введенные ранее правила противоэпидемической безопасности.
Решение принято по итогам изучения данных, предоставленных экспертами Центра общественного здоровья Кишинева.
Согласно постановлению, жители столицы по-прежнему обязаны соблюдать правила безопасности и профилактики распространения COVID-19. Продолжает действовать требование обязательного ношения масок во всех общественных местах, включая открытые, а также в общественном транспорте.
Занятия в школах возобновятся 11 января в порядке, установленном Министерством образования, культуры и исследований.
Возобновляется деятельность театров и домов культуры Кишинева при условии соблюдения правил безопасности и при наполнении не более 50 процентов зрительного зала.