Женщина вызвала спасателей — не могла избавиться от обручального кольца

Слишком тесное кольцо — нередкий случай, однако на этот раз жительнице Молдовы пришлось обратиться к специалистам, чтобы спасти палец.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Необычный вызов поступил в экстренную службу 112 из магазина на улице Льва Толстого в Кишиневе. Продавщица в возрасте 27 лет рисковала потерять палец из-за слишком тесного кольца, которое не смогла снять с руки.

"Обручалка" была подарена девушке ее молодым человеком — хотя украшение оказалось тесным, она решила носить его несмотря ни на что.

Как выяснилось, это оказалось плохой идеей.

"Молодая женщина надела кольцо утром, однако палец начал опухать. Девушка попыталась снять его самостоятельно, но у нее ничего не вышло. В результате пришлось вмешаться спасателям, которые сумели аккуратно разрезать кольцо", — сообщила пресс-офицер Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

За последние сутки спасатели и пожарные 26 раз выезжали на экстренные вызовы.

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