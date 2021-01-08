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Обручальное кольцо.

Женщина вызвала спасателей — не могла избавиться от обручального кольца

© Sputnik / Cătălina Cernei
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210108/33184514/zhenshina-vyzvala-spasatelej-ne-mogla-izbavitsya-ot-obruchalnogo-kolca.html

Слишком тесное кольцо — нередкий случай, однако на этот раз жительнице Молдовы пришлось обратиться к специалистам, чтобы спасти палец.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Необычный вызов поступил в экстренную службу 112 из магазина на улице Льва Толстого в Кишиневе. Продавщица в возрасте 27 лет рисковала потерять палец из-за слишком тесного кольца, которое не смогла снять с руки.

"Обручалка" была подарена девушке ее молодым человеком — хотя украшение оказалось тесным, она решила носить его несмотря ни на что.
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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как выяснилось, это оказалось плохой идеей.

"Молодая женщина надела кольцо утром, однако палец начал опухать. Девушка попыталась снять его самостоятельно, но у нее ничего не вышло. В результате пришлось вмешаться спасателям, которые сумели аккуратно разрезать кольцо", — сообщила пресс-офицер Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

За последние сутки спасатели и пожарные 26 раз выезжали на экстренные вызовы.

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Теги:
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