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Инфекционная больница.

Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 375 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Maksim Bogodvid
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (303)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210108/33184673/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-375-novyh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 148 669.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 375 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.

Медицинский работник готовит дозу вакцины от COVID-19 против коронавирусной болезни.
© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
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Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 148 669.

За минувшие 24 часа проведено 1676 тестов, в том числе первичных - 1525.

Коронавирус выявлен у 19 медработников: 4 врачей, 11 медсестер и 4 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 232 пациента (из них 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 616 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 137 416.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3122.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (303)

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Теги:
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