За один день более 300 водителей наказаны за превышение скорости

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Только за одни прошедшие сутки в Молдове были зарегистрированы 327 случаев превышения скорости, большинство из них в Кишиневе, сообщает Нацинспекторат общественной безопасности.
Ведомство предупреждает, что в период зимних праздников правоохранители будут особенно внимательно следить за соблюдением скоростного режима.
Нацинспекторат напоминает, что в четверг вечером в Пересечино произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Причиной трагедии стало превышение скорости водителем.
По данным полиции, с 25 декабря по 3 января в результате ДТП погибли 7 человек.
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