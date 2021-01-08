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Автомобиль.

За один день более 300 водителей наказаны за превышение скорости

© CC0 / Pixabay / tookapic
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210108/33185167/za-odin-den-bolee-300-voditelej-nakazany-za-prevyshenie-skorosti.html

Стремление "дать газу" становится причиной многих дорожно-транспортных происшествий, часто со смертельным исходом, предупреждает полиция.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Только за одни прошедшие сутки в Молдове были зарегистрированы 327 случаев превышения скорости, большинство из них в Кишиневе, сообщает Нацинспекторат общественной безопасности.

Ведомство предупреждает, что в период зимних праздников правоохранители будут особенно внимательно следить за соблюдением скоростного режима.

Авария вблизи села Пересечина.
© Sputnik / Catalina Cernei
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Водители, превышающие допустимую скорость и подвергающие опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения, будут наказаны в соответствии с законодательством, которое предусматривает штраф до 1800 леев и 5 штрафных очков.

Нацинспекторат напоминает, что в четверг вечером в Пересечино произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Причиной трагедии стало превышение скорости водителем.

По данным полиции, с 25 декабря по 3 января в результате ДТП погибли 7 человек.

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