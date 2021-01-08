За один день более 300 водителей наказаны за превышение скорости

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Только за одни прошедшие сутки в Молдове были зарегистрированы 327 случаев превышения скорости, большинство из них в Кишиневе, сообщает Нацинспекторат общественной безопасности.

Ведомство предупреждает, что в период зимних праздников правоохранители будут особенно внимательно следить за соблюдением скоростного режима.

Водители, превышающие допустимую скорость и подвергающие опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения, будут наказаны в соответствии с законодательством, которое предусматривает штраф до 1800 леев и 5 штрафных очков.

Нацинспекторат напоминает, что в четверг вечером в Пересечино произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Причиной трагедии стало превышение скорости водителем.

По данным полиции, с 25 декабря по 3 января в результате ДТП погибли 7 человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova