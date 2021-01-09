Ряд маршруток в Кишиневе приостановили работу: ждать ли повышения тарифов

Столичные компании маршрутных такси просят муниципальные власти, чтобы весь общественный транспорт в Кишиневе работал по одному и тому же принципу.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В Кишиневе с начала 2021 года приостановили деятельность несколько маршрутных такси. Администраторы этих линий микроавтобусов отмечают, что такое решение принято в связи с тем, что в нынешних условиях работать невыгодно. По словам собеседников Sputnik, к концу января эти маршруты могут быть полностью ликвидированы, а ряд других - приостановят свою деятельность.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что самоликвидировались маршруты микроавтобусов №119, 125, 145, 175, 178, а с линий 151 и 165 снято по паре машин. В столичном управлении транспорта на звонки Sputnik Молдова не отвечали, как и не ответил руководитель этого подразделения примэрии Лилиан Копач.

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Администратор микроавтобусов №125 Ион Плэмэдялэ рассказал Sputnik, что решил приостановить временно деятельность этого маршрута.

"Мы направили в управление транспорта уведомляющее письмо, что с 1 января 2021 года временно прекращаем деятельность на 125 маршруте. Причина – экономическая ситуация, которая не позволяет нам содержать транспортные средства, выплачивать зарплату, налоги", – сказал собеседник.

По его словам, еще с прошлого года перевозчики ведут дискуссии с примэрией и с управлением транспорта, в частности о том, чтобы им тоже предоставили субсидирование, как это делается в отношении троллейбусного и автобусного парков.

"Мы тоже общественный транспорт и тоже возим людей с разницей в тарифе. К примеру, себестоимость проезда одного пассажира в автобусе выходит порядка 10 леев. Однако пассажир платит три лея, а остальное уже субсидирует примэрия. А мы из этих трех леев должны содержать транспортные единицы, выплачивать зарплату, еще и развиваться", – отметил Плэмэдялэ.

Собеседник обратил внимание на то, что в нынешних условиях у транспортной компании нет финансовой возможности содержать себя и дальше развиваться.

"Поэтому мы приняли такое решение. Ели в течение месяца будет что-то сделано, то появится возможность возобновить работу, а если нет, то в конце января уже полностью закроемся", – подчеркнул Плэмэдялэ.

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Администратор столичных маршрутов №165, 175 Вячеслав Гаина отметил, что в прошлом году перевозчиков освободили от уплаты местных налогов.

"В этом году мунсовет пока ничего не решил. Мы обращались несколько раз с письмом в примэрию, к генеральному примару, муниципальный совет, в управление транспорта с просьбой рассмотреть вопрос, чтобы нам выделили субсидии", – сказал собеседник.

Тарифы на проезд в маршрутках надо менять

Гаина отметил, что в Кишиневе тариф на проезд в маршрутных такси не менялся с 2006 года.

"Мы попросили, чтобы тариф был рассмотрен так же, как на троллейбусы и автобусы. К примеру, в 2020 году автобусный и троллейбусный парк получили субсидии в общей сложности 485 миллионов леев. Это очень серьезная сумма", – сказал Гаина.

По его словам, деньги из выделяемых субсидий уходили в том числе на компенсацию себестоимости поездок в троллейбусах и автобусах с существующими тарифами в 2 и 3 лея, соответственно.

"Выходит, что в отношении частного транспорта не было ничего предпринято для того, чтобы улучшить его состояние и положение. Мы обратились в управления транспорта, в мунсовет и в другие инстанции, ждем ответа", – добавил администратор транспортной компании.

По словам Плэмэдялэ, пока транспортники ничего не требовали. "У нас было только одно пожелание, чтобы общественный транспорт в Кишиневе работал по одному и тому же принципу. В законодательстве четко прописано, что муниципальный совет должен субсидировать общественный транспорт вне зависимости от того, какой он собственности", – обратил внимание собеседник.

Вернутся на улицы приостановившие работу маршруты?

На вопрос о том, при каких условиях маршрутные такси могут возобновить деятельность, Гаина отметил, что все зависит от того, какие решения будут приняты столичными властями.

"Если в прошлом году была рассмотрена возможность и нас освободили от уплаты местных налогов, начиная с марта по декабрь, то в этом году пока не так такого решения, хотя, это уже и не спасет", – добавил Гаина.

На какой тариф рассчитывают маршрутчики?

По мнению Гаина, чтобы перевозчики могли нормально работать, чтобы сделать шаг вперед в этом направлении, улучшить качество предоставляемых услуг и решить проблему с водителями, тариф должен составить хотя бы 5-6 леев.

"Мы предоставляли расчеты. Они есть в управлении транспорта, в примэрии. Понимаем, что платежная способность наших граждан далеко не самая лучшая. Но мы не просили у примэрии повышать тарифы для пассажиров, а просили субсидии – сделали расчеты и показали, что есть, откуда эти деньги взять и никого не тревожить", – сказал Плэмэдялэ.

По его словам, если не будет возможности направить субсидии, то следует перейти на двухступенчатую систему пересмотра тарифов.

"Допустим, если говорим про 2021 год, то один лей с 1 февраля или с 1 марта, а потом, допустим, или летом, или с 1 сентября. Чтобы как-то хотя бы поддержать транспортников, пока, допустим, муниципальный совет не приобретет другой более вестимый транспорт, чтобы маршрутки можно было чем-то заменить. Чтобы люди не остались на дороге, чтобы они не шли пешком километры", – заключил Плэмэдялэ.

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