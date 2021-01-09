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Пересмотр пенсии в Молдове: что надо знать

© CC0 / Pixabay / beejees
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210109/33186392/peresmotr-pensii-v-moldove-chto-nado-znat.html

В Национальной кассе социального страхования назвали шаги при подаче заявления на пересмотр пенсии по возрасту в онлайн-порядке.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. С начала 2021 года подано свыше 10 тысяч заявлений о перерасчете пенсии, из которых 4286 - через онлайн-сервис на сайте Национальной кассы социального страхования.

"Согласно последним статистическим данным, через баннер "Электронное заявление о пересмотре пенсии" на сайте www.cnas.md подано 4286 онлайн-заявлений из 10 346, зарегистрированных на 6 января", – уточнили в структуре.

В Нацкассе соцстрахования обратили внимание на то, что онлайн-заявка, поданная соискателем, может быть одобрена при следующих условиях:

  • должны быть правильно заполнены данные и отмечены все поля; 
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    © Sputnik / Yana Zaharova
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  • соискатель должен быть получателем пенсии по возрасту;
  • нужно подтверждение трудового стажа, необходимого для пересмотра после установления права на пенсию;
  • заявление не было подано в бумажном варианте или через систему e-Cerere;
  • если пенсия по возрасту уже не была пересмотрена.

Для проверки статуса поданной в электронном формате заявки в ведомстве порекомендовали периодически проверять информацию, нажимая кнопку "Проверить статус" на сайте, где она была оставлена.

С 1 января 2021 года под пересмотр попадают пенсии по возрасту для получателей, которые подтвердили свое право на нее после 1 января 1999 года и завершили период уплаты взносов после выхода на пенсию от 7 до 10 лет.

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