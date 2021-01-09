Предупреждение молдавской полиции: это касается многих водителей

Генеральный инспекторат полиции МВД республики выпустил памятку для водителей, которые возвращаются после рождественских мини-каникул.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В субботу и воскресенье по многим дорогам республики передвигаться будет труднее, чем в обычные дни. Причина в том, что люди возвращаются домой после рождественских мини-каникул. Об этом предупреждает Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы.

Ведомство опубликовало свод рекомендаций для водителей:

управлять автомобилем осторожно; © Sputnik / Miroslav Rotari Молдова возобновляет авиасообщение с Великобританией

не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения;

соблюдать скоростной режим, соответствующий метеоусловиям (туман, дождь, снег, гололедица);

избегать обгонов, которые в условиях загруженного дорожного движения чрезвычайно опасны;

сохранять соответствующую дистанцию во время движения, чтобы можно было безопасно остановиться, если впереди едущий автомобиль резко затормозит;

не ускоряться, если другое транспортное средство пытается пойти на обгон;

убедиться, что все пассажиры автомобиля пристегнуты ремнями безопасности, а детские кресла зафиксированы.

"Обращаем внимание, что очень важно соблюдать установленные законом ограничения скорости, поскольку превышение скоростного режима и вождение автомобиля в нетрезвом виде – основные причины дорожно-транспортных происшествий", – добавили в полиции.

По данным Генерального инспектората общественной безопасности, за минувшие сутки порядка 600 автовладельцев превысили скоростной режим, а 14 находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

За последние 24 часа зарегистрировано 15 339 пересечений границы через контрольно-пропускные пункты. Это, как подчеркнули в погранполиции, на 80% меньше, чем в 2020 году.

"На въезде в Молдову отмечено 5134 пересечения, из которых 3191 через границу с Румынией, 1178 – с Украиной, а 765 – через аэропорт", – уточнили в структуре.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova