Военнослужащие ОГРВ поздравили воспитанников детдома с Рождеством

В ходе встречи с воспитанниками детского дома военнослужащие рассказали детям, что на территории военного городка функционирует воскресная школа Архиерейского подворья святого апостола Андрея Первозванного.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе посетили детский дом. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ.

"Военнослужащие ОГРВ поздравили персонал и воспитанников детского дома с Рождеством Христовым, а в качестве подарков вручили продовольственные товары, конфеты, пироги и фрукты", - сказано в сообщении.

© Photo : Минобороны России Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили детей детского дома с Рождеством Христовым

Уточняется, что в ходе встречи с воспитанниками детского дома военнослужащие рассказали детям, что на территории военного городка функционирует воскресная школа Архиерейского подворья святого апостола Андрея Первозванного, коллектив которой регулярно показывает спектакли личному составу.

Российские военнослужащие постоянно посещают детские дома, находящиеся в регионе пребывания.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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