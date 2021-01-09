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Туристический троллейбус будет ездить по улицам Кишинева

На улицах Кишинева появится необычный транспорт: для кого он предназначен

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Тема:
События Кишинева (158)
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Sputnik Молдова
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Столичный градоначальник рассказал о новой инициативе городской администрации, направленной на продвижение туризма в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. По улицам Кишинева будет ездить туристический троллейбус. Об этом сообщил в субботу столичный градоначальник Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"Троллейбус будет курсировать по улицам города по субботам и воскресеньям по маршруту, который охватит наиболее важные туристические достопримечательности Кишинева. В остальное время он будет ездить по одному из обычных маршрутов, обслуживаемых Управлением электротранспорта", – отметил Чебан.

По словам примара, в туристическом троллейбусе будут звучать записи рассказов аудиогидов, прослушивая которые можно узнать об исторических памятниках и интересных местах столицы.

Как пояснил Чебан, эта инициатива – часть совместного проекта с Национальной ассоциацией принимающего туризма.

Туристический троллейбус будет ездить по улицам Кишинева
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Туристический троллейбус будет ездить по улицам Кишинева

"Кишинев - туристическая столица" – так называется новая стратегия развития туризма, которую муниципалитет разработает в 2021 году. Реализуется множество других проектов, которые будут способствовать развитию туризма в столице... Историю необходимо сохранять и ценить", – добавил примар.

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Тема:
События Кишинева (158)

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