16:57 09 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Медработник. Архивное фото

Свежие данные: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (307)
160 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/10/32052865.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210109/33191655/svezhie-dannye-skolko-novykh-sluchaev-covid19-podtverdilos-za-sutki.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 149 тысяч.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 424 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава.

Британия пытается перекрыть путь распространения новой разновидности коронавируса.
© AFP 2020 / William Edwards
"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен в Румынии

Отмечены три эпизода "импорта" инфекции: по одному из Германии, Украины и Румынии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 149 093.

За минувшие 24 часа проведено 2422 теста, при этом повторно — 274.

Коронавирус выявлен в том числе у 21 медработника: девятерых врачей, семи медсестер и пятерых сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 236 пациентов (из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 687 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 138 103.

Зафиксированы еще восемь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3130.

Один день ученика в период пандемии. Архивное фото/
© Sputnik / Mihai Caraus
Какое решение приняла Комиссия общественного здоровья по поводу работы школ

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (307)

По теме

Лаборатории Молдовы не могут определить "британский" штамм коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники акции протеста в американском Луисвилле.
Фото – Еще раз вспомним ушедший високосный: главные события 2020-го
Протестный 2020-й: как это было в странах ближнего зарубежья?
Протесты в 2020-м: как это было в странах ближнего зарубежья
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться