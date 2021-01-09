Свежие данные: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 149 тысяч.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 424 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава.

Отмечены три эпизода "импорта" инфекции: по одному из Германии, Украины и Румынии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 149 093.

За минувшие 24 часа проведено 2422 теста, при этом повторно — 274.

Коронавирус выявлен в том числе у 21 медработника: девятерых врачей, семи медсестер и пятерых сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 236 пациентов (из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 687 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 138 103.

Зафиксированы еще восемь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3130.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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