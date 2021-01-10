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Турист на вершине горы. Архивное фото

Какие возможные сюрпризы ждут в 2021-м: тенденции туризма наступившего года

© Sputnik / Denis Abramov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210110/33187159/kakie-vozmozhnye-syurprizy-zhdut-v-2021-m-tendentsii-turizma-nastupivshego-goda.html

Консультант в области туризма рассказал, когда туристическая отрасль сможет оправиться от пандемического кризиса.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Наступивший 2021 год окажется для сферы туризма "неуверенным", так как люди будут сомневаться в том, чтобы путешествовать, как раньше. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова консультант в области туризма Алин Пэтру.

По словам собеседника, особой популярностью будут пользоваться частные экскурсии, а вот больших туров на несколько десятков человек клиенты начнут избегать. При этом, как считает специалист, в 2021-м будет ярко выражена тенденция к самостоятельным путешествиям.

Горы. Архивное фото
© Sputnik / Артур Лебедев
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"Наступивший 2021 год будет нетипичным для туристической отрасли… Люди будут сами выбирать направления, избегая поездок большими группами и многолюдных мест. Несомненно, последствия пандемии будут ощущаться в сфере туризма еще долгое время", – сказал Пэтру.

По его словам, в целом туризму понадобится как минимум два года, чтобы вернуться к показателям прошлых лет.

"Возможно, в 2022 году мы сможем увидеть начало роста отрасли", – сказал собеседник.

Однако, по словам Пэтру, бума ожидать не стоит. Как считает эксперт, на рынке останется гораздо меньше туристических компаний, а расходы на услуги турагентств могут вырасти.

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