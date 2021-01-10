Горы пластика и море свалок, или Как Молдова угодила в мусорный хаос

Пластиковая жизнь: каковы в Молдове масштабы проблемы сбора и утилизации отходов и какую долю занимает в них пластик.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В Молдове с 1 января 2021 года запрещены использование и продажа тарелок, стаканов и другой одноразовой посуды из пластика, кроме биоразлагаемого. Пластик занимает большую долю бытовых отходов, да и некоторых промышленных. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения республики Владимир Гараба.

"Во-первых, пластик объемный, что затрудняет сборку, транспортировку и складирование. Во-вторых, и это самое важное – он токсичен, долгое время не распадается в окружающей среде. Речь идет о десятках и даже сотнях лет в зависимости от его толщины и марки", – отметил собеседник.

Для Молдовы пластик вдвойне опасен, подчеркивает специалист, так как в стране нет культуры раздельного сбора и переработки отходов.

По словам Гарабы, пластик, попадая в окружающую среду, часто сжигается, а при таком виде утилизации выделяются токсичные отходы канцерогенного характера, которые очень вредны для живых организмов – людей, животных и растений.

Как считает эксперт, Молдова, как страна с низкой культурой обращения с мусором, должна уменьшить долю пластика в общем объеме отходов. Пути для этого есть разные. К примеру, разделение мусора – сортировка пластиковых частей и их дальнейшая переработка.

"У нас уже несколько лет существует такая практика, когда пластмассовые бутылки собираются отдельно. Есть даже отдельный завод по сортировке мусора – разные виды пластика попадают в разные емкости, и каждый перерабатывается соответственно. Еще один путь – уменьшать оборот этих вредных материалов", – пояснил Гараба.

Вред пластика очевиден для окружающей среды. Из-за такого рода отходов погибают животные, птицы, так как они употребляют его в пищу.

"У нас происходит деградация окружающей среды. Уже понятно, что будущим поколениям нечем будет любоваться", – сказал собеседник.

Проблема мусора выглядит более наглядно с высоты птичьего полета, особенно в это время года – еще больше заметны огрехи, а именно обилие мусорных свалок. "И все они белеют от пластика. Это не только вокруг Кишинева, но и вдоль железных дорог, трасс… Сейчас мусор еще начали собирать, но все же внешний вид республики портится из-за того, что у нас нет культуры сбора, складирования и переработки отходов, культуры убирать за собой", – добавил эколог.

О проблеме мусора, необходимости разделения отходов, вреде пластика, как подчеркивает эксперт, нужно говорить с детских лет. В детсадах и школах это уже делается – вопросы экологии поднимаются в рамках нескольких дисциплин. Однако, как считает эксперт, также нужно работать в этом направлении и со взрослыми.

"Надо штрафовать за подобного рода нарушения, потому что очень много мусора выбрасывается. В селах же вообще нет никакой культуры сбора отходов – 90% сел мусор вообще не собирают, я не говорю уже о его разделении", – отметил Гараба.

Решение этой проблемы эксперт видит в создании специализированных служб по сбору, складированию и переработке отходов.

"В некоторых селах подобные начинания уже есть. Однако, с одной стороны, нужны денежные вложения, которых у местных властей нет, а с другой – вопрос заключается в том, что население к этому не готово из-за бедности. Люди отказываются платить по 30-40 леев в месяц. Из-за этого они готовы бросать мусор куда угодно и сжигать его", – сказал собеседник.

Еще одна серьезнейшая проблема, по словам эколога, заключается в отсутствии узаконенных мест для складирования мусора – свалок.

"Это беда нашей республики. На каждый район приходится по две-три авторизированные свалки, куда можно свозить и сортировать. А в остальных населенных пунктах фактически это делается незаконно. Проблема уже стала хронической, и пластик лишь ее часть, хоть и очень серьезная", – сказал Гараба.

Он уточнил, что органические отходы в течение года разлагаются и превращаются в удобрение, а вот пластик чем больше лежит, тем больше загрязняет окружающую среду.

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