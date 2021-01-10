Не мужское дело: как вязание помогает выжить жителю Яловенского района

Виктор Сорочан занялся рукоделием еще в молодости. Хобби переросло в источник заработка после того, как мужчина серьезно заболел и больше не смог выполнять тяжелую физическую работу.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik, Дарья Чернега. Деревенская бабушка с вязальными спицами в руках - вполне привычная для всех картина. А вот мужчина, страстно увлеченный таким видом рукоделия, встречается редко. Житель Яловенского района Виктор Сорочан вяжет с малолетства. К делу жизни шел, вопреки косым взглядам со стороны и сопротивлению женского пола.

Страсть с детства

Спицы в руки Виктор Сорочан взял еще в седьмом классе. Набирать петли его научила бабушка. Несмотря на то что вязание считается сугубо женским занятием, Виктор был настойчив: пасти корову соглашался, только если ему за это дадут нитки. У бабушки он научился делать простые изделия - коврики и тапочки.

© Sputnik Работа Виктора Сорочана

"Забросил вязание, когда ушел в армию. Когда вернулся, заболел. И в это время опять взял спицы в руки. Сестра работала и крючком, и спицами, я попросил ее научить меня тоже. А она мне сказала, мол, зачем тебе это надо. А я ей ответил, что мне надо на что-то жить. Сейчас уже лучшее ее вяжу", - рассказал Виктор.

Скептически к занятию мужа сначала отнеслась и жена Виктора Элеонора. Она даже выбрасывала старые электроды, которые мужчина поначалу использовал вместо спиц. А Виктор не сдавался и продолжал вязать жилетки и платья для детишек. Со временем супруга не только смирилась, но и стала помогать мужу. Так хобби превратилось в источник заработка семьи Сорочан.

© Sputnik Вязальщик из Яловеского района Виктор Сорочан и его жена Элеонора

Универсальный мастер

Дела пошли в гору в середине 80-х. Уже тогда чувствовалось, что у людей есть деньги, а вот красивых изделий в советских магазинах не хватает. Платья, колготки, мужские фуражки, тапочки, жилетки и свитера - вязать приходилось в четыре руки. У семьи Сорочан иногда даже не было времени, чтобы приготовить себе обед.

"Свои изделия мы продавали на местном рынке. А кто не успевал купить там, находил нас дома. Заказчики приходили даже из других сел", - рассказала Элеонора.

Так Василий с женой поднял на ноги двух дочерей. Дали им высшее образование и помогли эмигрировать в Италию.

Италия осталась в восторге

Не так давно Виктор и Элеонора сами на время уехали в Италию, чтобы подработать. И там талант вязальщика из Яловенского района тоже был востребован местными покупателями. Вечерами после работы Виктор выходил в парк и прихватывал с собой вязание. Местные сначала удивлялись, что этим делом занимается мужчина. А потом стали покупать его изделия.

© Sputnik Вязальщик из Яловеского района Виктор Сорочан

"У нас в Молдове этот труд не очень ценят. А там ценят. Покупали все подряд - от тапочек до лебедей и розочек. Я делал себе еще одну зарплату. Получал тысячу евро у хозяина и еще тысячу делал на вязании", - рассказал Виктор.

Вернувшись в Молдову, мужчина продолжает дело всей жизни. И, несмотря на то что сейчас на полках магазинов немало недорогих товаров, его изделия все равно находят спрос на родине.

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