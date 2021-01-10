Эпидемиолог – о новом штамме коронавируса: что надо знать

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Представитель Национального агентства общественного здоровья рассказал о новом штамме.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Новый штамм SARS-CoV-2, выявленный в Великобритании, более вирулентный и агрессивный. Кроме того, у него есть способность распространяться намного быстрее и вызывать более тяжелые формы, чем другие штаммы. Об этом заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова глава управления эпидемиологического надзора за гриппом и респираторными заболеваниями Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ.

"Вирусы обладают способностью вызывать инфекционное заболевание, производить мутации. Если до 2020 года мы не знали о SARS-CoV-2, то сейчас мы как-то привыкли к этому вирусу. Однако он мутирует, и этот сценарий где-то предвиделся", – заявил Георгицэ.

© Sputnik / Mihai Caraus Штефан Георгицэ

По словам собеседника, власти Молдовы принимают все меры, чтобы не допустить распространения вируса.

"Мы следим за ситуацией. Люди, которые приезжают из-за границы и из Великобритании, находятся под мониторингом", – отметил специалист.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Молдова с полуночи 23 декабря 2020 года приостановила авиасообщение с Великобританией, а с 8 января вновь его возобновила.

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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