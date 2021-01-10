13:49 10 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Медицинские работники в инфекционной больнице

Эпидемиолог – о новом штамме коронавируса: что надо знать

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (310)
36 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1d/32688647.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210110/33193300/epidemiolog-o-novom-shtamme-covid-chto-nado-znat.html

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Представитель Национального агентства общественного здоровья рассказал о новом штамме.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Новый штамм SARS-CoV-2, выявленный в Великобритании, более вирулентный и агрессивный. Кроме того, у него есть способность распространяться намного быстрее и вызывать более тяжелые формы, чем другие штаммы. Об этом заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова глава управления эпидемиологического надзора за гриппом и респираторными заболеваниями Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ.

"Вирусы обладают способностью вызывать инфекционное заболевание, производить мутации. Если до 2020 года мы не знали о SARS-CoV-2, то сейчас мы как-то привыкли к этому вирусу. Однако он мутирует, и этот сценарий где-то предвиделся", – заявил Георгицэ.
Ștefan Gheorghiță
© Sputnik / Mihai Caraus
Штефан Георгицэ

По словам собеседника, власти Молдовы принимают все меры, чтобы не допустить распространения вируса.

"Мы следим за ситуацией. Люди, которые приезжают из-за границы и из Великобритании, находятся под мониторингом", – отметил специалист.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Лаборатории Молдовы не могут определить "британский" штамм коронавируса
Молдова с полуночи 23 декабря 2020 года приостановила авиасообщение с Великобританией, а с 8 января вновь его возобновила.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (310)

По теме

"Британский" штамм коронавируса обнаружен в 41 стране
Ученый объяснила, почему новый штамм коронавируса более заразен
Попова: российские вакцины от COVID-19 будут эффективны против нового штамма


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невероятные снежные скульптуры: чем удивил ХXI сибирский фестиваль - фото
Ярмарка напротив администрации президента Украины. Все коммерческие точки закрыты,кроме карусели и катка.
Ярмарка рядом со зданием администрации президента Украины - видео
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться