Иппотерапия: как и что лечат приднестровские лошади

Целебную силу лошадей используют в бендерском конно-спортивном клубе. От топота копыт здесь извлекают особую энергию терапевтического толка. Sputnik рассказывает о том, как люди отдают лошадям свою любовь, а взамен получают исцеление.

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв - Sputnik, Юлия Сорокопуд. На входе в конно-спортивный клуб встречают орловские рысаки. Та самая белокурая парочка, которая открывала военный парад в Тирасполе. Герои конюшни – в стойле, пока другие породистые разминаются в конкурном поле. Знакомство проводит Карина Зинковская.

"Это наша Дилемма. Я с ней пару лет назад чемпионкой Молдовы стала! Этой лошади 11 лет уже, член семьи", - рассказала она.

© Sputnik / Sorokopud Julia Конюшня в Бендерах

У Дилеммы и других обитателей клуба, помимо спортивной и развлекательной, есть еще одна важная задача – лечить людей. Руководитель конно-спортивного клуба уверяет, что иппотерапия всем по масти. Главное – грамотно обучить породистых "врачей". Причем начать сразу с ординатуры.

"Реабилитацией могут заниматься все наши лошади. Этому мы их учили. Психика, стать и ориентированность на человека - главное в иппотерапии", - объясняет Анжела Матвеева.

Врачи с хвостами и гривами

Метод реабилитации, который упоминался еще в трудах Гиппократа, дает фору некоторым прогрессивным методам лечения. Так, по крайней мере, считают те, кто обращался к "врачу" с хвостом и гривой. Например, Наталья Труханова.

"У старшей дочери дисплазия тазобедренного сустава. И ей нужны все упражнения для ног. Но, как и все маленькие дети, зарядку она делать не хотела. Конный спорт стал нашим спасением. Мы видим заметные улучшения. Это такой диагноз, с которым нужно работать постоянно, и как раз здесь задействованы все необходимые группы мышц. Я считаю, что для больных деток иппотерапия – это панацея. Это намного круче, чем медикаментозное вмешательство", - делится мнением мать двоих юных наездниц.

Как это работает? Психологический и биомеханический факторы. Верховая езда и общение с лошадьми дают позитивный эффект. К такому выводу еще в прошлом веке пришли разные терапевты. Европейские – в 60-х, американские – в 80-х, российские – в 90-х. Конезаводчицы из Приднестровья занялись иппотерапией случайно. Вызвались помочь ребенку друга – родовая травма.

© Sputnik / Sorokopud Julia Карина Зинковская и Анжела Матвеева

"Мы заинтересовались этим вопросом, начали читать специализированную литературу. Занялись реабилитацией девочки. И после 6 лет занятий верховой ездой были шокированы результатом. Представляете, девочке в итоге отменили операцию! Больше вам скажу – из Кишинева начали к нам направлять пациентов с аналогичными проблемами", - рассказывает собеседница.

В иппотерапевтической команде уже 8 детей. Сейчас реабилитацию проходят 8 наездников. ДЦП, аутизм, остеохондроз или депрессии – любой вызов такие всадники принимают как настоящие чемпионы. Собственно, и тренировки не слабые.

"По сути, иппотерапия – те же занятия конным спортом. Но с учетом особенности заболевания. Существует своя система упражнений, так называемая вольтижировка. Это одна из дисциплин. Наши дети даже участвовали в таких соревнованиях в Молдове и на Украине. Занимали призовые места. Думаем тоже провести в будущем соревнования по вольтижировке. Уже есть что показать", - говорит инструктор по конному спорту.

Основные показания к занятию иппотерапией:

заболевания костно-мышечной системы;

неврологические болезни;

генетические болезни;

расстройства психоэмоциональной сферы;

патологии внутренних органов.

Конно-спортивный бендерчанин

Клуб поселился в районе Бендерской крепости. Современная конюшня - прямо под боком памятника архитектуры XVI века. 18-летний Аллюр за последние 2 года стал по-бендерски символичным: в имени добавилось слово Fortress, в клубе появился конь по кличке Бастион.

"Эта украинская верховая с нами с прошлого года. Директор Бендерской крепости бывал у нас в гостях и шутил, якобы нам нужен конь по кличке Бастион. И вот мы сошлись во мнении, так новичка и назвали. И знаете, учитывая, что у него была непростая жизнь, он и вправду сильный. Как Бастион!" - говорит руководитель конно-спортивного клуба Анжела Матвеева.

Сейчас в клубе 10 лошадей. В интернациональной конюшне породы самые разные: голландская, орловская, украинская, латвийская, уэльская и даже шетлендский пони есть. Кстати, на 14-летнем малютке по кличке Снежок весь детский сад верхом держится.

"У нас самой младшей всаднице 11 месяцев. В таком возрасте родители приводят деток как раз для иппотерапии. Малышей мы берем на реабилитацию. Вот на Снежке ездят самые маленькие. Мы заметили, что пони очень хорошо ладит с аутистами", - подчеркнула владелица клуба.

© Sputnik / Sorokopud Julia Наездница и лошадь конно-спортивного клуба в Бендерах

Содержать конюшню – затратная история. Инструкторы отвечают за тренировки и за качественную, а значит, безопасную амуницию. Плюс расходы на жизнь лошадей – отопление, уход, питание. Хотя этих овсом не корми, лишь бы дом был.

"Лошади не любят перемен. Когда нам пришлось переехать из Терновки, где мы были со своими питомцами 15 лет, это был такой стресс. Нам пришлось буквально жить рядом с ними, чтобы они спокойно приняли новые условия. На новом месте ничего не было приспособлено, пришлось все начинать сначала. И, знаете, когда-то мы буквально спасали их жизни, а теперь они поддерживают нас", - вспоминает Карина Зинковская.

Пара гнедых

Руководителя конно-спортивного клуба и его первого помощника трудно отличить – пара гнедых с одной девичьей фамилией Зинковские. Анжела и Карина в седле уже 42 года. Вместе занимались в кишиневской конно-спортивной школе олимпийского резерва, на пару скакали по разного статуса соревнованиям, с разницей в несколько лет бросили работу на местном ТВ. Их первый совместный питомец по кличке Малыш отметил 26-летие. Да, и он до сих пор в строю.

"В нашей жизни лошади с 10 лет. Любовь к лошадям у нас одна на двоих. Это, наверное, в крови. Как уживаемся на работе? Мы просто смотрим и двигаемся в одном направлении, поэтому споры невозможны", - откровенничает Анжела Матвеева.

"Лошади – это и для души занятие, и спортивный интерес. И достижения у нас общие – среди наград есть даже Всемирный европейский кубок Челендж. Но самое большое достижение – наши воспитанники востребованы в других клубах разных стран", - добавляет Карина Зинковская.

У коней и коннозаводчиков жизнь не сахар: спорт, прогулки, обучение конкуру, дрессура, вольтижировка… Ковбойская жизнь дает кнута и пряника. Но всегда одинаковый результат – от иппотерапии, лекарственной составляющей конного спорта.

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