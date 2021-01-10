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Автомобиль

Важно для водителей, попавших в ДТП: предлагают ввести новые правила

© CC0 / Pixabay / tookapic
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210110/33194204/vazhno-dlya-voditeley-popavshikh-v-dtp-predlagayutsya-novye-pravila.html

Водители, попавшие в аварию и прибегающие к процедуре мирового соглашения, смогут получать более высокое возмещение.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальная комиссия по финансовому рынку предлагает повысить максимальный размер компенсации, предоставляемой обладателям страхового полиса АГО в случае мирной констатации аварии. Таким образом, эта сумма может достичь 15 тысяч леев вместо нынешних 10 тысяч.

© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
В Молдове назвали сумму компенсации по мировому соглашению в случае ДТП

Если машина находится в собственности или пользовании застрахованного за рубежом лица, то, по предложению комиссии, максимальный размер возмещения должен составить 25 тысяч леев для держателей страхового сертификата "Зеленая карта".

В Молдове процедура мирной констатации ДТП вступила в силу в сентябре 2019 года. Незначительные аварии можно протоколировать по упрощенной процедуре, согласовав степень ущерба. Участники аварии могут на месте заполнить специальный формуляр, написать заявление о возмещении ущерба и отнести бумагу в страховую компанию.

По данным Национальной комиссии по финансовому рынку, с сентября 2019 по май 2020 года подано более трех тысяч заявлений о возмещении ущерба на основе формуляра. Страховщики выплатили свыше 12,5 миллиона леев примерно в двух тысячах случаев.

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