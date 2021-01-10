Минздрав представил новые данные по ситуации с COVID-19 в стране

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 298 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава.
Отмечен один эпизод "импорта" инфекции – из Великобритании.
Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 149 391.
За минувшие 24 часа проведено 1292 теста, при этом повторно — 171.
Коронавирус выявлен в том числе у 17 медработников: семерых врачей, семи медсестер и троих сотрудников вспомогательного персонала.
В крайне тяжелом состоянии находятся 228 пациентов (из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 337 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 138 440.
Зафиксированы еще девять летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3139.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.
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