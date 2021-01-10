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Центр COVID-19 в Кишинев

Минздрав представил новые данные по ситуации с COVID-19 в стране

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210110/33198142/minzdrav-predstavil-novye-dannye-po-situatsii-s-covid19-v-strane.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 149,3 тысячи.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 298 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава.

Медицинские работники в инфекционной больнице
© Sputnik / Кирилл Брага
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Отмечен один эпизод "импорта" инфекции – из Великобритании.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 149 391.

За минувшие 24 часа проведено 1292 теста, при этом повторно — 171.

Коронавирус выявлен в том числе у 17 медработников: семерых врачей, семи медсестер и троих сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 228 пациентов (из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 337 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 138 440.

Зафиксированы еще девять летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3139.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Лаборатории Молдовы не могут определить "британский" штамм коронавируса
С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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