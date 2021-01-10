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Больничный коридор. Архивное фото

Судьба больниц в Молдове: как на их работу повлияет отставка главы Минздрава

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210110/33198636/sudba-bolnits-v-moldove-kak-na-ikh-rabotu-povliyaet-otstavka-glavy-minzdrava.html

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты осталось без руководителя с 1 января 2021 года. Как это повлияет на деятельность больниц в стране, рассказал бывший госсекретарь Минздрава.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Отставка госсекретарей и министра здравоохранения, труда и соцзащиты не повлияет на работу медучреждений и лечение госпитализированных c инфекцией COVID-19. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экс-госсекретарь Минздрава Александр Холостенко.

"Считаю, что система будет работать нормально. Мы обеспечили непрерывность деятельности. В министерстве остались лица, ответственные за больничную систему. Оставили все без каких-либо недостатков. При необходимости проконсультируем коллег по министерству. Мы остаемся в системе и приложим все усилия, чтобы противостоять этой пандемии", – отметил Холостенко.

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В начале пандемии коронавируса, по оценкам Минздрава, уровень износа почти 40% медицинского оборудования в больницах превысил 10 лет. При этом коэффициент обеспеченности одного койко-места медиальными аппаратами был равен всего 1,5, тогда как в европейском регионе он приравнивается к 15.

"Минздрав нашел средства и разработал программу по обеспечению больниц медоборудованием. Речь идет о цифровых радиологических аппаратах, дефибрилляторах, ультразвуковых аппаратах, электрокардиографах и другом оборудовании. Кроме того, благодаря поддержке международных партнеров и внешних доноров мы повысили коэффициент обеспеченности койко-места с 1,5 до 3", – уточнил экс-госсекретарь.

С начала 2021-го обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты исполняет госсекретарь Татьяна Затык. До этого Минздравом руководила Родика Думбрэвяну, которая стала советником спикера парламента страны Зинаиды Гречаной.

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