Судьба больниц в Молдове: как на их работу повлияет отставка главы Минздрава

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Отставка госсекретарей и министра здравоохранения, труда и соцзащиты не повлияет на работу медучреждений и лечение госпитализированных c инфекцией COVID-19. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экс-госсекретарь Минздрава Александр Холостенко.
"Считаю, что система будет работать нормально. Мы обеспечили непрерывность деятельности. В министерстве остались лица, ответственные за больничную систему. Оставили все без каких-либо недостатков. При необходимости проконсультируем коллег по министерству. Мы остаемся в системе и приложим все усилия, чтобы противостоять этой пандемии", – отметил Холостенко.
"Минздрав нашел средства и разработал программу по обеспечению больниц медоборудованием. Речь идет о цифровых радиологических аппаратах, дефибрилляторах, ультразвуковых аппаратах, электрокардиографах и другом оборудовании. Кроме того, благодаря поддержке международных партнеров и внешних доноров мы повысили коэффициент обеспеченности койко-места с 1,5 до 3", – уточнил экс-госсекретарь.
С начала 2021-го обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты исполняет госсекретарь Татьяна Затык. До этого Минздравом руководила Родика Думбрэвяну, которая стала советником спикера парламента страны Зинаиды Гречаной.
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