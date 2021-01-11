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Центр COVID-19 в Кишиневе

Эксперт – о повторном заражении COVID-19: какова реакция организма

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (313)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210111/33186317/ekspert-o-povtornom-zarazhenii-covid19-kakova-reaktsiya-organizma.html

Ответ из первых уст: как человек пережил повторное инфицирование коронавирусом и лечение по немецким протоколам.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук рассказала в комментарии радиостудии Sputnik Молдова, что болела коронавирусом дважды. По ее словам, во второй раз организму было сложнее бороться с COVID-19, однако у каждого человека реакция отличается.

"Это не значит, что если в первый раз у человека была легкая форма, то во второй раз она будет более агрессивная. Все очень индивидуально. Чем здоровее человек и чем выше иммунитет, тем сильнее ответная реакция организма. В моем случае было поражено 30% альвеол, и сейчас идет процесс реабилитации. Дыхательная недостаточность сохраняется, и пока неясно, как были поражены другие органы", – сказала Токарчук.

По ее словам, чтобы вылечиться от коронавируса она следовала немецким протоколам. Однако он похож на недавно принятый в нашей стране. Ранее предложенный Минздравом протокол лечения COVID-19 был более простым, сказала собеседница.

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"Принятый Минздравом в декабре протокол похож на тот, которому следовала я. До этого у нас были схемы лечения попроще. Но опять же все зависит от формы болезни. К примеру, предыдущий протокол был нормальным для бессимптомных больных или тех пациентов, у кого вирус протекал в легкой форме, но для тех, у кого была средняя, тяжелая или крайне тяжелая, этот протокол был довольно простым. Я это знала, поэтому с первого дня стала следовать немецкому проколу", – отметила эксперт.

Комментируя статистику по коронавирусу за последние дни, когда отмечен спад числа подтвержденных случаев, специалист обратила внимание на то, что число инфицированных в республике по-прежнему остается довольно высоким.

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"Это мое мнение. Не все делают тесты. Потому что, с одной стороны, нет доступа к бесплатному тестированию, а с другой – нет достаточно средств для оплаты из собственных денежных источников", – добавила Токарчук.

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© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (313)

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