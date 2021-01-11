Чем обернется для Молдовы ввоз машин старше 10 лет

Некоторые эксперты считают, что последствия использования старых авто будут видны уже через несколько лет. И в конечном счете, Молдова когда-то перейдет к определенным ограничениям, которые есть в Европе.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Ввоз подержанных автомобилей не будет способствовать безопасности на дорогах Молдовы. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

C 1 января в республике отменены ограничения на ввоз автомобилей старше 10 лет. Вместе с тем установлена прогрессирующая шкала акциза. Чем старше машина, тем дороже обойдется растаможка.

"Мое мнение таково - прежде всего нужно исходить из безопасности. Ввоз старых, подержанных авто не будет способствовать безопасности на дорогах", – считает собеседник.

По его словам, автомобилей в Молдове уже достаточно – на каждого из 2,5-3 миллиона населения в стране приходится уже по 1,1 единицы. "По этому показателю мы можем сравниться с достаточно развитой экономически страной. Однако, если учесть, что сегодня все автосалоны, парковки, торгующие машинами, и авторынки в республике забиты товаром, то я все-таки очень осторожно отношусь к ввозу еще каких-то транспортных средств на территорию страны, за исключением электромобилей и гибридов, которые будут менять наш устаревший парк", – пояснил эксперт.

Кожокару обратил внимание на то, что отмена запрета на ввоз автомобилей старше 10 лет дает "зеленый свет" для импорта машин, которые определенный ресурс своего пробега уже исчерпали, но еще будут эксплуатироваться в Молдове.

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"В любом случае мы должны внимательно относиться к тем машинам, которые покупаем и пригоняем из Европы. Обязательно, конечно, усилить технический контроль, осмотр, ревизию и ремонт этих транспортных средств. Не говорю, что они плохие. Но один новый автомобиль лучше старых двух - обычно так шутят автомобилисты", – отметил Кожокару.

Собеседник рассказал, что автомобили, произведенные 10-15 лет назад, с точки зрения влияния на экологию практически и не рассматривались.

"Это 5-7 лет назад на нашем рынке появились так называемые гибриды, электромобили, автомобили бензиновые с катализаторами и дожигателями. А если говорить о 2000-х годах и конце XX века, то в этом контексте машины были простыми, надежными и, конечно, достаточно прожорливыми", – подчеркнул председатель Союза автоводителей.

Кроме того, по словам эксперта, такие авто серьезно влияли на загрязнение окружающей среды.

"В этом плане, конечно, есть риски. Европа не зря избавляется от этого транспорта и направляет его в третьи страны, но нам это еще предстоит переварить и, скорее всего, когда-то принять определенные ограничения, как это есть в Европе – Евро-5, Евро-6 по экологическим нормам", – добавил Кожокару.

Последствия использования "машин-старушек" будут видны уже через несколько лет, считает эксперт. Он считает, что это отразится на секторе здравоохранения и даже на продуктах питания.

"В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, астма, аллергии различных типов. Я не медик и не берусь профессионально это комментировать, но то, что в Кишиневе за последние 30 лет воздух стал значительно грязнее – факт", – отметил Кожокару.

Специалист напомнил и о проблеме парковочных мест. "Во дворах многоэтажек уже с пяти часов утра начинают прогревать двигатели на протяжении 10-15 минут, все это попадает в атмосферу. Этим всем дышат те, кто еще спит", – добавил собеседник.

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