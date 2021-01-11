Изменения, которые вступают в силу в Молдове с 11 января: что надо знать

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В Молдове с 11 января, после школьных зимних каникул, все учебные заведения возвращаются к занятиям. Решение принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
"Возобновляется с 11 января 2021 года образовательный процесс в учреждениях начального, гимназического и лицейского образования, государственных и частных, согласно моделям, утвержденным Министерством образования, культуры и исследований", – сказано в тексте решения.
При этом, до 15 января все еще запрещены внеклассные мероприятия (кружки и спортивные секции) в образовательных учреждениях. Их следует проводить в дистанционном формате.
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Авиасообщение с Великобританией
Согласно этому же постановлению, с 8 января Молдова возобновила все регулярные пассажирские рейсы и регулярные чартерные пассажирские рейсы с Великобританией.
Молдова приостанавливала авиасообщение с Великобританией с полуночи 23 декабря 2020 года. Такое решение Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла "в целях предотвращения распространения нового штамма коронавируса SARS CoV 2, выявленного в Великобритании".
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Правила въезда в Молдову
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья дополнила 6 января Постановление №35 от 27 ноября 2020 года. Согласно этому решению, в Молдову по-прежнему запрещен въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к красной зоне. Под исключение попадают:
- члены семей граждан Республики Молдова;
- лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный органами власти;
- граждане, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом, который включает приглашение или договор, заключенный с юридическим лицом – резидентом Молдовы;© Sputnik / Екатерина Чеснокова
- учащиеся, которые должны сдавать экзамены и едут на учебу в образовательные учреждения, находящиеся на территории республики или за рубежом, или осуществляют поездки для деятельности, связанной с завершением, организацией или осуществлением обучения, с предоставлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или сопровождающее лицо, указанное в декларации законного представителя;
- члены семей иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Молдове;
- иностранные граждане, работающие в качестве педагогических работников в республике;
- владельцы дипломатических, служебных, официальных и специальных паспортов и других подобных, а также обладатели проездных документов типа Laissez-Passer, выданных ООН, включая членов семей работников дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в Молдове, или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;
- транзитные пассажиры, включая репатриированных лиц в результате предоставления консульской защиты. Маршрут транзита будет установлен Генеральным инспекторатом пограничной полиции;
- лица, осуществляющие поездку по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (с представлением подтверждающих документов);
- трансграничные работники, пользующиеся режимом малого приграничного движения в Молдову из Румынии или Украины, которые подтверждают договорные отношения с экономическими агентами республики;
- водители транспортных средств и обслуживающий персонал транспортных средств, осуществляющие за плату перевозку грузов и пассажирских транспортных средств, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, а также бригады и обслуживающий персонал составов поездов;
- иностранные журналисты, аккредитованные Министерством иностранных дел и европейской интеграции в качестве постоянных корреспондентов республике;
- иностранцы, вызываемые в судебные инстанции, правоохранительные органы Молдовы, а также их законные представители, что подтверждается соответствующими документами;
- иностранцы, приезжающие с целью оформления документов, выдаваемых публичными учреждениями республики, что подтверждается соответствующими документами (подтверждение записи, приглашение и так далее).
Карантинные правила
Также все лица, пересекающие государственную границу в направлении въезда в Молдову и прибывающие прямо или транзитом из стран, отнесенных к красной зоне, должны заполнить эпидемиологическую карту и подписать декларацию под собственную ответственность о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней в определенных местах.
"В случае несовершеннолетних до 14 лет, эпидемиологическая карта и декларация под собственную ответственность заполняются и подписываются законным представителем или сопровождающим лицом", – указано в постановлении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 6 января.
Дополнен и список тех, кто не должен соблюдать карантин. Однако обязательно, чтобы у этих граждан не было клинических признаков респираторной инфекции или лихорадочного состояния:
- водители транспортных средств и обслуживающий персонал транспортных средств, осуществляющие за плату перевозку грузов и пассажирских транспортных средств, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, а также бригады и обслуживающий персонал составов;
- лица, осуществляющие поездку по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (с предоставлением подтверждающих документов);
- учащиеся, которые должны сдавать экзамены, едут на учебу в образовательные учреждения, находящиеся на территории Молдовы или за рубежом, или осуществляют поездки для деятельности, связанной с завершением, организацией или осуществлением обучения, с предоставлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или сопровождающее лицо, указанное в декларации законного представителя;
- лица, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом на жительство или другим подтверждающим документом, который включает приглашение или договор, заключенный с юридическим лицом - резидентом Молдовы;
- лица, осуществляющие поездки за рубеж в профессиональных целях и по возвращении в страну предоставляют подтверждение делегирования за границу от имени юридического лица - резидента Молдовы и договор, заключенный с иностранным экономическим агентом, или приказ о делегировании, изданный публичными учреждениями республики;© AFP 2020 / DANIEL MIHAILESCU
- трансграничные работники, въезжающие в республику из Румынии или Украины, а также работники из Молдовы, работающие у экономических агентов из указанных стран, которые подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;
- владельцы дипломатических, служебных, официальных и специальных паспортов и других подобных, а также обладатели проездных документов типа Laissez-Passer, выданных ООН, включая членов семей работников дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;
- транзитные пассажиры;
- иностранные журналисты, аккредитованные МИДЕИ в качестве постоянных корреспондентов в республике;
- лица, вызываемые в судебные инстанции/правоохранительные органы Молдовы, а также их законные представители, что подтверждается соответствующими документами;
- иностранцы, приезжающие с целью оформления документов, выдаваемых публичными учреждениями республики, что подтверждается соответствующими документами (подтверждение записи, приглашение и прочее).
Что надо знать
"Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья являются обязательными для исполнения органами центрального и местного публичного управления, физическими и юридическими лицами, независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы", – подчеркивается в постановлении.
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В документе указано, что "несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц к ответственности за правонарушение или уголовной ответственности".
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