Куда выносить новогодние елки в Кишиневе: в примэрии дали ответ

Зимние праздники подходят к концу, и муниципальные власти проинформировали жителей Кишинева, куда выносить новогодние елки, которые они устанавливали в своих домах.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. На заседании муниципальных служб в понедельник начальник управления ЖКХ Ион Бурдюмов заявил, что в ближайшее время на сайте примэрии для жителей Кишинева будет размещено объявление о том, куда можно выносить праздничные елки.

Он отметил, что, как и раньше, эти хвойные деревья будут увозить на переработку в период с 11 по 25 января.

"Как и в предыдущие годы, все жители будут складировать елки на площадках возле контейнеров для мусора. Затем эти деревья будут забирать сотрудники лесного хозяйства примэрии и эвакуировать их в специальные места для переработки", - рассказал Бурдюмов.

Во время заседания заместитель примара Илие Чебан потребовал как можно скорее эвакуировать все ели, уже вынесенные жителями молдавской столицы.

"Давайте не будем месяцами находиться у мусорных баков и показывать пальцем друг на друга, чтобы все это эвакуировать", - заявил Чебан.

Чаще всего граждане выносят елки после Крещения Господня, которое отмечают 19 января. В наши дни украшение новогодней елкой - одна из самых любимых традиций, как в городской, так и в сельской местности.

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