Как будут учиться приднестровцы в 2021 году

На заседании Оперштаба обсудили поэтапный переход на очное обучение в различных образовательных учреждениях Приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 11 янв – Sputnik. Переход на очное обучение в Приднестровье в новом году будет поэтапным. С 1 февраля в регионе намерены вернуть в школьные кабинеты и лекционные аудитории учеников выпускных (9 и 11) классов и студентов последних курсов средних и высших профессиональных учебных заведений.

"Важно, чтобы количество уроков в день не превышало пять. В этой связи предметы, в меньшей мере требующие прямого контакта педагога и ученика, продолжат преподавать дистанционно", - отметили на заседании Оперативного штаба.

Комбинированной будет учеба и для выпускников вузов, училищ, техникумов. Очное преподавание предполагается в первую очередь по предметам, вынесенным на выпускные экзамены. Кроме того, прямого взаимодействия требуют практические занятия.

Что касается учеников 5-8 и 10 классов, а также студентов промежуточных курсов, то их возвращение за парты предполагается не ранее середины февраля. Решение будет принято исходя из существующей на тот момент эпидемиологической обстановки.

Постепенно возобновят работу и учреждения дополнительного образования. Спортивные объекты, школы искусств, секции, кружки при различных Домах детско-юношеского творчества, Домах культуры и общеобразовательных школах смогут приступить к работе после получения разрешения в Оперштабе.

Как отметили на заседании, решение будет приниматься по каждому объекту отдельно при наличии положительного заключения специальной комиссии. И оно будет зависеть от формы проведения занятий и соответствия созданных условий карантинным требованиям.

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