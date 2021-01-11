12:05 11 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.36
  • UAH0.61
Поиск
Школьник. Архивное фото

Как будут учиться приднестровцы в 2021 году

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (317)
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/0b/31641752.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210111/33202173/kak-budut-uchitsya-pridnestrovtsy-v-2021-godu.html

На заседании Оперштаба обсудили поэтапный переход на очное обучение в различных образовательных учреждениях Приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 11 янв – Sputnik. Переход на очное обучение в Приднестровье в новом году будет поэтапным. С 1 февраля в регионе намерены вернуть в школьные кабинеты и лекционные аудитории учеников выпускных (9 и 11) классов и студентов последних курсов средних и высших профессиональных учебных заведений.

"Важно, чтобы количество уроков в день не превышало пять. В этой связи предметы, в меньшей мере требующие прямого контакта педагога и ученика, продолжат преподавать дистанционно", - отметили на заседании Оперативного штаба.

Один день ученика в период пандемии. Архивное фото/
© Sputnik / Mihai Caraus
Какое решение приняла Комиссия общественного здоровья по поводу работы школ
Комбинированной будет учеба и для выпускников вузов, училищ, техникумов. Очное преподавание предполагается в первую очередь по предметам, вынесенным на выпускные экзамены. Кроме того, прямого взаимодействия требуют практические занятия.

Что касается учеников 5-8 и 10 классов, а также студентов промежуточных курсов, то их возвращение за парты предполагается не ранее середины февраля. Решение будет принято исходя из существующей на тот момент эпидемиологической обстановки.

Постепенно возобновят работу и учреждения дополнительного образования. Спортивные объекты, школы искусств, секции, кружки при различных Домах детско-юношеского творчества, Домах культуры и общеобразовательных школах смогут приступить к работе после получения разрешения в Оперштабе.

Как отметили на заседании, решение будет приниматься по каждому объекту отдельно при наличии положительного заключения специальной комиссии. И оно будет зависеть от формы проведения занятий и соответствия созданных условий карантинным требованиям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (317)

По теме

Изменения, которые вступают в силу в Молдове с 11 января: что надо знать
В Кишиневе сохраняется режим ЧП в здравоохранении
Теги:
образование, школы, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Обломки пассажирского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море.
Поисково-спасательные работы в Индонезии на месте крушения самолета - фото
Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове
Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться