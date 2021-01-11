COVID-19 в Кишиневе: по-прежнему много зараженных в тяжелом состоянии

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. В больницах Кишинева из 1172 имеющихся койко-мест для зараженных коронавирусом 790 заняты. Такую информацию представили на еженедельном заседании муниципальных служб.
Из госпитализированных 275 пациентов находятся в тяжелом состоянии, среди них 43 в очень тяжелом состоянии, 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
"Ситуация остается серьезной, но муниципальные больницы оснащены оборудованием, средствами защиты и противовирусными препаратами, чтобы лечить пациентов, инфицированных коронавирусом", - рассказала глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Кишинева Татьяна Бучарски
По словам замглавы столичной администрации, в настоящее время ни одна школа или детский сад не закрыты из-за пандемии.
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"До 6 января у нас 58 учеников с COVID-19, на самоизоляции - 260, больные учителя - 84, на самоизоляции - 25, непедагогический состав - 19, на самоизоляции - 4", - отметила Кутасевич.
Вице-примар Кишинева Илие Чебан в ходе заседания муниципальных служб напомнил об опасности нового штамма COVID-19, который обнаружили в Великобритании и еще ряде стран.
"Мы должны быть бдительными и соблюдать все защитные меры в будущем. Даже если у нас будет спад (количества регистрируемых заражений - ред.), мы должны быть очень осторожны. Мы не знаем, какое влияние на ситуацию у нас окажет новый штамм вируса", - сказал Чебан.
С начала пандемии в Молдове зарегистрирован 149 391 случай коронавируса. Вылечились 138 440 человек, 3139 человек скончались.
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