COVID-19 в Кишиневе: по-прежнему много зараженных в тяжелом состоянии

Эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса остается в Кишиневе серьезной. Об этом заявили муниципальные власти на оперативном заседании примэрии.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. В больницах Кишинева из 1172 имеющихся койко-мест для зараженных коронавирусом 790 заняты. Такую информацию представили на еженедельном заседании муниципальных служб.

Из госпитализированных 275 пациентов находятся в тяжелом состоянии, среди них 43 в очень тяжелом состоянии, 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

"Ситуация остается серьезной, но муниципальные больницы оснащены оборудованием, средствами защиты и противовирусными препаратами, чтобы лечить пациентов, инфицированных коронавирусом", - рассказала глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Кишинева Татьяна Бучарски

Вице-примар молдавской столицы Анжела Кутасевич сообщила, что занятия в учебных заведениях Кишинева возобновлены, в каждой школе и лицее за время каникул подготовили места для учебы, чтобы процесс образования проходил безопасно.

По словам замглавы столичной администрации, в настоящее время ни одна школа или детский сад не закрыты из-за пандемии.

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"До 6 января у нас 58 учеников с COVID-19, на самоизоляции - 260, больные учителя - 84, на самоизоляции - 25, непедагогический состав - 19, на самоизоляции - 4", - отметила Кутасевич.

В детских садах, согласно представленной информации, 4 активных случая коронавируса у детей, а 223 человека находятся на самоизоляции. Также 46 сотрудников детских садов инфицированы, а 25 находятся на самоизоляции.

Вице-примар Кишинева Илие Чебан в ходе заседания муниципальных служб напомнил об опасности нового штамма COVID-19, который обнаружили в Великобритании и еще ряде стран.

"Мы должны быть бдительными и соблюдать все защитные меры в будущем. Даже если у нас будет спад (количества регистрируемых заражений - ред.), мы должны быть очень осторожны. Мы не знаем, какое влияние на ситуацию у нас окажет новый штамм вируса", - сказал Чебан.

С начала пандемии в Молдове зарегистрирован 149 391 случай коронавируса. Вылечились 138 440 человек, 3139 человек скончались.

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