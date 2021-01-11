Почему в Приднестровье закрывают COVID-госпитали

С февраля приступят к обучению воспитанники Суворовского училища и Кадетского корпуса, где ранее были размещены инфекционные медучреждения.

ТИРАСПОЛЬ, 11 янв – Sputnik. Инфекционные госпитали в социальных учреждениях Приднестровья закрывают. Карантинные стационары, с учетом дополнительно развернутых филиалов, на сегодняшний день загружены наполовину.

"По решению Оперштаба в понедельник, 11 января, будет закрыт инфекционный госпиталь в Республиканском доме ветеранов в поселке городского типа Первомайск", - сообщили в МВД.

COVID-19 ранее был выявлен и у опекаемых, и у сотрудников учреждения. Все успешно прошли курс лечения. В воскресенье провели дополнительное тестирование пожилых людей, находящихся в доме ветеранов, и его сотрудников. У всех – отрицательные результаты.

С начала пандемии в Приднестровье зарегистрировано 26 675 случаев инфицирования COVID-19. В COVID-госпиталях проходят лечение 1423 пациента, 48 из них – в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях, шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Загруженность профильных госпиталей – 50%. В связи с этим на заседании Оперативного штаба решено свернуть госпитали, открытые на базе Семейной врачебной амбулатории села Парканы, Кадетского корпуса и Суворовского училища. И к 1 февраля воспитанники училища и кадеты возобновят обучение в очном режиме. Офицерско-преподавательский состав будет протестирован.

За последние семь дней в связи с ухудшением состояния здоровья 65 носителей вируса переведены с домашнего лечения на госпитальное. Всего за время практики лечения на дому, начатой 3 декабря, в больницы переведены 518 заразившихся.

Общее количество тестов, проведенных с начала пандемии, – 123 239. Умерли 526 человек (летальность 2%). Победить болезнь смогли 17 207 приднестровцев (65% от числа инфицированных).

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