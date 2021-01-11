Ожидаются морозы — спасатели призывают соблюдать правила безопасности

Синоптики обещают наступление холодов, а это означает, что у экстренных служб в Молдове прибавится работы.

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. По данным Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в Молдове прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до -9, -12 градусов по Цельсию. В связи с наступлением морозов Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) обратился к населению с призывом соблюдать правила безопасности.

Спасатели напомнили об опасности пожаров и отравления угарным газом. Чтобы избежать риска, необходимо правильно использовать печи, дымоходы, газовые установки и электрические обогреватели. Не рекомендуется разводить огонь в печах с помощью горючих жидкостей, настоятельно рекомендуется убирать мебель и постельное белье от источников огня. Родителям не следует оставлять детей без присмотра в помещениях, где есть доступ к открытому огню.

Сотрудники ГИЧС также предупреждают об опасности, связанной с образованием льда на поверхности водоемов. Не рекомендуется выходить на лед, если образовавшийся слой не превышает 8-10 сантиметров. Необходимо запретить детям играть на льду, а также вблизи рек и озер.

При неблагоприятных погодных условиях спасатели рекомендуют водителям незамедлительно перейти на зимние шины, возить в багажнике автомобиля лопату, песок и цепи противоскольжения.

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