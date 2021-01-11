Ушел из жизни один из самых известных дикторов Молдовы

КИШИНЕВ, 11 января - Sputnik. Известный радиоведущий Алексей Ревенко, "золотой голос" вещания в Республике Молдова, ушел из жизни в понедельник утром в больнице. Трагическую новость сообщила его невестка, певица и радиоведущая Вета Гимпу Мунтяну.
"Сегодня, 11 января, в 06.00 скончался самый яркий Человек - Алексей Ревенко. Человек, который своим неповторимым голосом, веселым характером и особым чувством юмора создавал праздник, где бы он ни был. Будьте счастливы там, на небесах, а мы здесь будем помнить и никогда не забудем", - написала Вета Гимпу Мунтяну на своей странице в Facebook.
Ревенко вел передачи на разные темы, озвучивал различные рекламные ролики и промо. Голос Алексея Ревенко также звучал в сериалах или фильмах, транслируемых по телевидению. Артисты знают его по концертам или мероприятиям, в которых он участвовал в качестве ведущего.
Алексей Ревенко также должен был вести церемонию инаугурации президента Молдовы Майи Санду. Однако 23 декабря его госпитализировали вместе с женой, радиоведущей Маричикой Мунтяну. У обоих диагностировали COVID-19.
В 2007 году Алексею Ревенко было присвоено звание Maestru în Artă, а в 2010 году он был награжден орденом Gloria Muncii (За трудовые заслуги) за работу в качестве ведущего редактора отдела радионовостей.
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