На Молдову движутся арктические воздушные массы: они принесут морозы и снег

Настоящая зима приходит и в Молдову. Метеорологи прогнозируют в ближайшие дни крепкие морозы по всей стране.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. В ближайшие дни в Молдове ожидаются морозы до -15 градусов, об этом сообщили Sputnik в Государственной гидрометеослужбе.

По данным синоптиков, серьезное понижение температуры произойдет уже к концу текущей недели – до -10 градусов днем ​​и до -15 градусов ночью. В то же время в нескольких районах страны пойдет снег, также ожидается сильный ветер.

Такое резкое изменение погоды прокомментировал корреспонденту Sputnik Молдова руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Геннадий Рошка.

"Температура воздуха, которую мы ожидаем в период с 16-18 января, связана с приходом арктических воздушных масс. Температура может упасть до -15 ночью и -10 днем. Не исключено, что в северных районах страны ночью может быть даже -16, -17", - сказал Рошка.

По словам собеседника, такие температурные значения не свойственны для середины января в Молдове. Обычно в этот период в стране ночью регистрируется -6 и -3, а днем – от 0 до +2 градусов.

Стоит отметить, что в некоторых районах республики уже в понедельник прошел слабый снег. В связи с этим Национальный инспекторат общественного порядка обратился к водителям с предупреждением. На трассы также выехала снегоуборочная техника.

А во время еженедельного заседания муниципальных служб заместитель примара Кишинева Илие Чебан попросил ответственные службы быть готовыми к снегопадам.

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