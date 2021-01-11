14:32 11 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.36
  • UAH0.61
Поиск
Майя Санду участвовала в церемонии проводов контингента в Косово

Майя Санду проводила в Косово контингент Национальной армии

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
152 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0b/33203646.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210111/33203789/maia-sandu-provodila-v-kosovo-kontingent-nacionalnoj-armii.html

Четырнадцатый по счету контингент молдавских военнослужащих примет участие в составе миссии по поддержанию мира KFOR.

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Очередной контингент военнослужащих Национальной армии отправляется в Косово в составе миссии по поддержанию мира KFOR.

В торжественной церемонии проводов контингента в понедельник приняли участие президент Молдовы Майя Санду, министр обороны Виктор Гайчук, командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган, представители дипломатических миссий США и Италии Мартин Макдауэлл и Диего Рандаццо, а также военные атташе посольств, аккредитованных в Молдове.

"Участие наших военных в международных миротворческих операциях помогает Молдове развивать наш человеческий потенциал, укреплять сотрудничество с внешними партнерами, повышая их уверенность в возможностях нашей страны по обеспечению мира и стабильности", — сказала президент на церемонии.

Молдавский контингент KFOR-13 в Косово.
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Завершается 13-я миссия молдавских военных в составе сил KFOR в Косово
Глава Минобороны, в свою очередь, отметил, что за 7 лет в операции KFOR приняли участие около 600 офицеров, сержантов и солдат Национальной армии, которые отлично справились со своей миссией. Гайчук поблагодарил итальянских и американских партнеров за поддержку вооруженных сил Молдовы в плане материально-технического обеспечения, здравоохранения, транспорта и обучения.

Четырнадцатый контингент Национальной армии состоит из 40 профессиональных военных, в том числе семи инженеров и взвода из 33 пехотинцев, которые будут выполнять задачи по обеспечению безопасности и охранять военные и патрульные объекты.

Мандат контингента KFOR-14 в Косово рассчитан на шесть месяцев.

1 / 2
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Майя Санду и Виктор Гайчук на церемонии проводов контингента в Косово

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксклюзив Sputnik: молдавские военные в Косово о рисках и о тех, кто ждет дома
Один день военных из Молдовы, участвующих в миссии KFOR в Косово - видео
Теги:
Косово


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Обломки пассажирского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море.
Поисково-спасательные работы в Индонезии на месте крушения самолета - фото
Супергерои удивляют пациентов детской больницы
Супергерои по стенам спустились к пациентам детской больницы - видео
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться