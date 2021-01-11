Майя Санду проводила в Косово контингент Национальной армии

Четырнадцатый по счету контингент молдавских военнослужащих примет участие в составе миссии по поддержанию мира KFOR.

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Очередной контингент военнослужащих Национальной армии отправляется в Косово в составе миссии по поддержанию мира KFOR.

В торжественной церемонии проводов контингента в понедельник приняли участие президент Молдовы Майя Санду, министр обороны Виктор Гайчук, командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган, представители дипломатических миссий США и Италии Мартин Макдауэлл и Диего Рандаццо, а также военные атташе посольств, аккредитованных в Молдове.

"Участие наших военных в международных миротворческих операциях помогает Молдове развивать наш человеческий потенциал, укреплять сотрудничество с внешними партнерами, повышая их уверенность в возможностях нашей страны по обеспечению мира и стабильности", — сказала президент на церемонии.

Глава Минобороны, в свою очередь, отметил, что за 7 лет в операции KFOR приняли участие около 600 офицеров, сержантов и солдат Национальной армии, которые отлично справились со своей миссией. Гайчук поблагодарил итальянских и американских партнеров за поддержку вооруженных сил Молдовы в плане материально-технического обеспечения, здравоохранения, транспорта и обучения.

Четырнадцатый контингент Национальной армии состоит из 40 профессиональных военных, в том числе семи инженеров и взвода из 33 пехотинцев, которые будут выполнять задачи по обеспечению безопасности и охранять военные и патрульные объекты.

Мандат контингента KFOR-14 в Косово рассчитан на шесть месяцев.

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