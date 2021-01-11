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Для тех, кто уже переболел COVID-19: особые правила въезда в Приднестровье

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (319)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210111/33203840/dlya-tekh-kto-uzhe-perebolel-covid-19-osobye-pravila-vezda-v-pridnestrove.html

На заседании Оперативного штаба Приднестровья рассмотрели условия пересечения границы для тех, кто уже переболел COVID-19.

ТИРАСПОЛЬ, 11 янв – Sputnik. Выздоровевшим от коронавируса гражданам может быть предоставлено право въезда в Приднестровье и выезда из региона в течение двух месяцев без дополнительного тестирования и последующего прохождения обязательной самоизоляции. Такое предложение представителей Минздрава и Санэпидемстанции рассмотрели на заседании Оперативного штаба.

"Возражений не было, теперь будет разрабатываться принцип работы такой системы. Условие – наличие у тех, кто переболел COVID-19, справок, предоставленных лечебными учреждениями", - пояснили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье
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Как отметил глава МВД и Оперштаба Руслан Мова, проверку подлинности предоставляемых документов должна взять на себя погранслужба непосредственно на пунктах пропуска.

"Кризисные центры при территориальных отделениях внутренних дел при выдаче разрешений на пересечение границы займутся систематизацией этих справок в электронном виде и направлением их в Министерство здравоохранения для дополнительной проверки", – подчеркнул он.

На заседании обсудили также возможность пересечения границы без последующей самоизоляции гражданами, прошедшими процедуру вакцинирования, при наличии подтверждающих это документов.

В обоих случаях разрешение на выезд обязательно.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (319)

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Теги:
граница, Приднестровье


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