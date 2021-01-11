Для тех, кто уже переболел COVID-19: особые правила въезда в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 11 янв – Sputnik. Выздоровевшим от коронавируса гражданам может быть предоставлено право въезда в Приднестровье и выезда из региона в течение двух месяцев без дополнительного тестирования и последующего прохождения обязательной самоизоляции. Такое предложение представителей Минздрава и Санэпидемстанции рассмотрели на заседании Оперативного штаба.
"Возражений не было, теперь будет разрабатываться принцип работы такой системы. Условие – наличие у тех, кто переболел COVID-19, справок, предоставленных лечебными учреждениями", - пояснили в пресс-службе МВД Приднестровья.
"Кризисные центры при территориальных отделениях внутренних дел при выдаче разрешений на пересечение границы займутся систематизацией этих справок в электронном виде и направлением их в Министерство здравоохранения для дополнительной проверки", – подчеркнул он.
На заседании обсудили также возможность пересечения границы без последующей самоизоляции гражданами, прошедшими процедуру вакцинирования, при наличии подтверждающих это документов.
В обоих случаях разрешение на выезд обязательно.
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