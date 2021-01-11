В помощь COVID-пациентам: кем в Приднестровье пополнят штаты кризисных центров

Кризисные центры в регионе были открыты во время пандемии для консультации по разным вопросам, связанным в том числе и с медицинскими проблемами.

ТИРАСПОЛЬ, 11 янв – Sputnik. На помощь студентам медфакультета Приднестровского госуниверситета (ПГУ), работающим в кризисных центрах, придут учащиеся медицинских колледжей Бендер и Тирасполя.

"Подобное содействие позволит не только уменьшить возникшую по необходимости занятость будущих врачей, но и станет хорошей практикой для завтрашних медсестер и фельдшеров", - пояснили в МВД Приднестровья.

Студенты медицинского факультета ПГУ заступили на дежурство в кризисные центры Приднестровья в начале декабря. Их основная задача – удаленное консультирование COVID-положительных пациентов, которые проходят лечение на дому. Работают будущие врачи в две смены. Каждая длится шесть часов.

В течение дня студенты-медики обзванивают закрепленных за ними больных, интересуются состоянием их здоровья, дают врачебные рекомендации. При необходимости, в случае ухудшения самочувствия больного, оказывают содействие в госпитализации COVID-положительного пациента.

В Приднестровье запустили Кризисный центр в связи с чрезвычайным положением в начале апреля. В июле в городах и районах региона появились местные филиалы центра, поскольку головной офис не справлялся с большим количеством обращений.

"Операторами" центров стали представители правоохранительных структур, органов безопасности, внешнеполитического ведомства, Минздрава, Минэкономразвития, Минсоцзащиты, Санэпидемслужбы, а также медики и психологи.

В центрах в круглосуточном режиме принимают звонки от граждан по любым вопросам. В частности, по порядку передвижения по населенным пунктам и пересечения границы, пенсиям, оплате патента, получению паспорта, приобретению медикаментов и продуктов питания, а также по медицинским вопросам.

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