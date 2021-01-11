Бдительный прохожий: полиция - про сообщившего о пожаре в РКБ

В полиции не подтвердили, что вызов о пожаре в РКБ был заведомо ложным. Как уточнили в правоохранительных органах, позвонивший в Службу "112" действительно видел дым и хотел предотвратить трагедию.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Позвонивший Единую службу спасения "112" мужчина, сообщивший о возгорании в Республиканской клинической больнице (РКБ) Молдовы, действительно видел дым. Об этом рассказала корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь управления полиции Кишинева Наталья Стати.

По словам собеседницы, сообщение о густом дыме возле здания РКБ поступило примерно в 18.00 в субботу. Практически все пожарные Кишинева были подняты по тревоге - на место прибыли 14 расчетов. Спасатели провели тщательный осмотр каждого этажа медучреждения. В результате проверки специалисты не выявили ни одного источника возгорания.

"К месту сразу выехали все специализированные службы, но затем выяснилось, что на территории больницы нет никакого пожара. Дым шел от тепловой электростанции, расположенной неподалеку. Именно этот дым и увидел прохожий, вызвавший спасателей", – объяснила Стати. © Sputnik / Mihai Caraus Практически всех пожарных Кишинева подняли по тревоге: что произошло – фото

Она уточнила, что мужчина увидел дым издалека и посчитал, что он исходит именно от больницы. Собеседница добавила, что мужчина позвонил в службу "112", желая предотвратить трагедию.

В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы призвали граждан быть ответственными и не обращаться в службу спасения без необходимости. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру "112".

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