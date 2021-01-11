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Карабинеры

Полицейские итоги недели — более полусотни правонарушений

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210111/33205380/policejskie-itogi-nedeli-bolee-polusotni-pravonarushenij.html

Среди самых "популярных" нарушений — мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков и курение в общественном месте.

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Генеральный инспекторат карабинеров подвел итоги недели — выявлено и задокументировано 52 правонарушения, сообщает ведомство.

Пробка
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Среди самых частых нарушений, на которые реагировали патрули, — мелкое хулиганство (13 случаев), несоблюдение мер борьбы с эпидемическими заболеваниями (10 случаев), употребление спиртных напитков (7 случаев) и курение в общественных местах (6 случаев).

От службы "112" за этот период поступило 92 вызова. За неделю были выявлены пять человек, находящихся в розыске, сообщает Генинспекторат карабинеров.

На улицах населенных пунктов страны дежурят более 1200 карабинеров, которые патрулируют почти 600 маршрутов.

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Теги:
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