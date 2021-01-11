Минздрав Молдовы: когда начнется вакцинация населения от COVID-19

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. С февраля в Молдове может начаться вакцинация населения от коронавируса. Об этом заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты, госсекретарь Татьяна Затык.

"7 января Минздрав получил подтверждение, что страна может получить первую партию вакцины анти-COVID-19 до конца января с возможностью начать ее использование с февраля 2021. В этом контексте министерство разработало национальный план по иммунизации населения", – сказала Затык.

По ее словам, процесс вакцинации будет разбит на несколько этапов в зависимости от наличия препарата в стране. "Первый этап подразумевает ситуацию, когда наличие вакцины крайне ограничено, второй – ограничено, третий – когда наличие регулируется", – отметила чиновница.

Она обратила внимание, что на первом этапе прививки сделают сотрудникам медучреждений вне зависимости от типа собственности и юридической формы их организации.

"Изначально будут вакцинировать персонал отделений реанимации и интенсивной терапии, сотрудников больниц, специализирующихся на лечении инфицированных COVID-19. Затем процесс вакцинации включит персонал первичной медицинской помощи, добольничной срочной медпомощи, диагностических и лабораторных служб, стоматологии, фармации, служб диализа, переливания и трансплантации, врачей-резидентов, учащихся медицинского профиля, работников Национального агентства общественного здоровья, а также сотрудников центров временного или долгосрочного размещения, персонал, который предоставляет медицинские и социальные услуги на дому, работников санаториев и реабилитационных центров и так далее", – отметила Затык.

На втором этапе прививки сделают людям старше 60 лет, гражданам с хроническими заболеваниями, сотрудникам силовых структур, правоохранительных органов, представителям пенитенциарной системы, сотрудникам системы образования, работникам социальных служб. А на третьем – всем остальным гражданам вне зависимости от возраста, которые не были включены в первые два этапа.

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"Вакцинация будет проходить в медучреждениях. Она будет бесплатной. Вакцинация будет проходить по самым строгим мерам защиты как персонала, так людей, которым она показана. Препараты будут храниться согласно требованиям инструкциям", – уточнила и.о. министра.

Представитель Минздрава уточнила, что Молдова через платформу COVAX получит безвозмездно вакцину против коронавируса для 20% населения обоих берегов Днестра. По ее словам, страна дополнительно запросила дозы инъекция для 30% общего населения республики по льготной цене. Также предложено закупить необходимые дозы вакцины для населения республики за счет имеющихся средств в бюджете, фондов правительства, фондов обязательного медицинского страхования, а также в рамках двусторонних соглашений с производителями или международными партнерами.

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"Молдова находится в процессе получения некоторых объемов вакцины в качестве помощи со стороны ЕС и других стран. Наша цель –вакцинировать 70% населения. Молдова в ожидании 200 тысяч доз вакцины, о которых говорилось в рамках встречи президентов Молдовы и Румынии", – добавила она.

По ее словам, "система здравоохранения подготовлена к администрированию вакцины".

"До того, как сделать прививку, каждый человек подпишет соглашение, и его проинформируют о возможной реакции после вакцины. Каждый гражданин получит сертификат о вакцинации от коронавируса. В нем будут указаны данные о самом препарате, а также данные о вакцинации", – добавила и.о. министра.

Она подчеркнула, что в случае возникновения какой-либо реакции после прививки, человек получит бесплатную медицинскую помощь и гарантии социальной помощи.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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