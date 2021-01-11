Обновленные данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 150 тысячам.

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 271 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в понедельник.

Отмечено четыре эпизода "импорта" инфекции – из Украины (два) и по одному - из Великобритании и России.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 149 662.

За минувшие 24 часа проведено 1525 тестов, при этом повторно — 226.

Коронавирус выявлен в том числе у 14 медработников: четырех врачей, семи медсестер и троих сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находится 231 пациент (из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 425 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 138 865.

Зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3156.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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