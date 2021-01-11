Когда Конституционный суд решит судьбу закона о функционировании языков

Инстанция определилась с датой рассмотрения запросов, поступивших от ряда депутатов по закону о функционировании языков на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Члены Конституционного суда Молдовы 21 января рассмотрят запрос ряда депутатов парламента, опротестовавших закон о функционировании языков на территории республики.

Как отметили в пресс-службе инстанции, заседание запланировано на 10.00.

Соответствующие запросы подали парламентарии от платформы DA Дину Плынгэу и Мария Чобану, а также депутат, председатель унионистской партии Национального единства (PUN) Октавиан Цыку.

Ранее Конституционный суд отклонил требования депутатов о приостановлении действия Закона о функционировании языков на территории Молдовы – это произошло дважды, то есть в ответ на запрос Цыку, а также на запрос Плынгэу и Чобану. Тогда инстанция установила, что причин для приостановки действия закона на время рассмотрения его конституционности нет.

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Закон о функционировании языков

Депутаты парламента 16 декабря в окончательном чтении утвердили 55 голосами законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения.

С момента обретения независимости базовым документом всей языковой политики в Республики Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года этот закон был объявлен Конституционным судом "устаревшим".

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