18:48 11 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.36
  • UAH0.61
Поиск
Конституционный суд

Когда Конституционный суд решит судьбу закона о функционировании языков

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
12820
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1d/31847240.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210111/33207582/kogda-konstitutsionnyy-sud-reshit-sudbu-zakona-o-funktsionirovanii-yazykov.html

Инстанция определилась с датой рассмотрения запросов, поступивших от ряда депутатов по закону о функционировании языков на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Члены Конституционного суда Молдовы 21 января рассмотрят запрос ряда депутатов парламента, опротестовавших закон о функционировании языков на территории республики.

Адриан Лебединский
© Sputnik / Mihai Caraus
Автор нового закона: русский официально станет языком межнационального общения

Как отметили в пресс-службе инстанции, заседание запланировано на 10.00.

Соответствующие запросы подали парламентарии от платформы DA Дину Плынгэу и Мария Чобану, а также депутат, председатель унионистской партии Национального единства (PUN) Октавиан Цыку.

Ранее Конституционный суд отклонил требования депутатов о приостановлении действия Закона о функционировании языков на территории Молдовы – это произошло дважды, то есть в ответ на запрос Цыку, а также на запрос Плынгэу и Чобану. Тогда инстанция установила, что причин для приостановки действия закона на время рассмотрения его конституционности нет.

Выживет ли закон о функционировании языков в Конституционном суде>>>

Закон о функционировании языков

Депутаты парламента 16 декабря в окончательном чтении утвердили 55 голосами законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения. 

С момента обретения независимости базовым документом всей языковой политики в Республики Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года этот закон был объявлен Конституционным судом "устаревшим".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Гагаузии приветствуют принятие закона о функционировании языков в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Обломки пассажирского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море.
Поисково-спасательные работы в Индонезии на месте крушения самолета - фото
Капчагайское водохранилище в Казахстане покрылось слоем льда
Видео – Водохранилище в Казахстане покрылось необычным слоем льда
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться