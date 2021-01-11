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Примар Кишинева Ион Чебан

Примар Кишинева рассказал о том, когда должна быть организована работа киосков

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
События Кишинева (159)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210111/33207853/primar-chisinau-rasskazal-o-tom-kogda-dolzhna-byt-organizovana-rabota-kioskov.html

Столичный градоначальник подробно разъяснил процесс организации работы и размещения торговых киосков в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. С улиц Кишинева продолжается эвакуация киосков. Об этом заявил примар столицы Ион Чебан.

"Речь идет о киосках по продаже прохладительных и горячих напитков, схемы расположения которых были выданы претурами на определенный период. Эти места расположения не были одобрены муниципальным советом Кишинева в ходе проведения аукционов и в соответствии с регламентом", – уточнил Чебан.

Продажа цветов
© Sputnik / Николай Хижняк
Цветочные киоски возле рынка "Дельфин" в Кишиневе демонтируют - фото
По его словам, за минувшую неделю с улиц города убрано восемь таких объектов. Как пояснил градоначальник, процесс вывоза сложный, поэтому работа продолжается.

"Для продолжения ведения торговли по одной из схем размещения в городе, установленных мунсоветом, экономические агенты также должны будут участвовать в аукционах", – сообщил примар.

По его словам, на понедельник намечено очередное заседание аукционной комиссии, где планировалось обсудить новые места, которые будут предложены на утверждение муниципального совета, а также документы, поданные для участия в третьем аукционе, назначенный на 15 января. В качестве торговых мест будут представлены следующие локации: улица Армянская, парк "Валя Морилор", Афганский парк, парк "Алунелул", сквер "Букурией" и другие.

"Для киосков во дворах жилых домов и на второстепенных улицах города будет отдельный план размещения", – подчеркнул Чебан.

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Тема:
События Кишинева (159)

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