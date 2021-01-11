Посольство России в Молдове организовало традиционный благотворительный лагерь

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В Вадул-луй-Водэ завершилась смена традиционного благотворительного лагеря посла России в Молдове. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

"На этот раз темой смены стала Великая Отечественная война, а участниками — воспитанники кишиневской гимназии-интерната №3. В особых санитарно-эпидемиологических условиях мероприятие потребовало согласования с мэрией столицы, дети находились под круглосуточным присмотром врача", – уточнили в посольстве.

К праздникам дипмиссия подготовила ребятам подарки, квест, праздничный спектакль и мастер-класс по изготовлению рождественских открыток и игрушек от творческой студии Artinfinit.

"Помимо развлекательной программы дети получили возможность узнать о событиях Великой Отечественной войны из первых уст — побеседовали с ветераном В.С. Литвиновым, погрузились в процесс ведения поисковых работ на территории Молдовы, а также на материалах фильма "Путь Героя. Иван Солтыс" познакомились с героической судьбой своего земляка", – рассказали в посольстве.

Участники смены ознакомились с экспозицией Музея фалеристики и воинской славы, в рамках которой были представлены военные головные уборы, макеты оружия, предметы солдатского быта и нагрудные знаки.

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