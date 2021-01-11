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Традиционный благотворительный лагерь посла России в Молдове

Посольство России в Молдове организовало традиционный благотворительный лагерь

© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210111/33209141/posolstvo-russia-v-moldove-organizovalo-traditsionnyy-blagotvoritelnyy-lageri.html

Лагерь принял на отдых воспитанников третьей столичной гимназии-интерната, дипмиссия подготовила детям подарки к празднику.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В Вадул-луй-Водэ завершилась смена традиционного благотворительного лагеря посла России в Молдове. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Традиционный благотворительный лагерь посла России в Молдове
© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова
Традиционный благотворительный лагерь посла России в Молдове

"На этот раз темой смены стала Великая Отечественная война, а участниками — воспитанники кишиневской гимназии-интерната №3. В особых санитарно-эпидемиологических условиях мероприятие потребовало согласования с мэрией столицы, дети находились под круглосуточным присмотром врача", – уточнили в посольстве.

Традиционный благотворительный лагерь посла России в Молдове
© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова
Традиционный благотворительный лагерь посла России в Молдове

Посольство РФ в Молдове провело традиционную благотворительную акцию для детей.
© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова
Посольство России в Молдове подарило детям зимнюю сказку
К праздникам дипмиссия подготовила ребятам подарки, квест, праздничный спектакль и мастер-класс по изготовлению рождественских открыток и игрушек от творческой студии Artinfinit.

"Помимо развлекательной программы дети получили возможность узнать о событиях Великой Отечественной войны из первых уст — побеседовали с ветераном В.С. Литвиновым, погрузились в процесс ведения поисковых работ на территории Молдовы, а также на материалах фильма "Путь Героя. Иван Солтыс" познакомились с героической судьбой своего земляка", – рассказали в посольстве.

Участники смены ознакомились с экспозицией Музея фалеристики и воинской славы, в рамках которой были представлены военные головные уборы, макеты оружия, предметы солдатского быта и нагрудные знаки.

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