Как советская "авоська" спасет молдавскую экологию

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. С 1 января в Молдове вступили в действие штрафы за нарушение запрета на продажу и использование полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды. Санкции нарушителям грозят не шуточные – 4,5 тысячи леев для физлиц и до 12 тысяч для предприятий.
Для Молдовы пластик опасен вдвойне
Как утверждает известный молдавский эколог Владимир Гараба, в сегодняшней Молдове пластик занимает недопустимо большую долю (от 15 до 20%) в бытовых и некоторых видах промышленных отходов. При этом изделия из него, как правило, объемны, что затрудняет сборку, транспортировку и складирование. А главное - пластик крайне токсичен и в зависимости от толщины и марки распадается в естественной среде десятилетиями. По данным ВОЗ, современный человек ежегодно "потребляет" 70 тысяч частиц пластика в процессе его трансформации в микропластик.
"Для Молдовы пластик опасен вдвойне, поскольку у нас все еще нет культуры раздельного сбора и переработки отходов. Более того, в Молдове его по-прежнему сжигают, в результате чего выделяется огромное количество вредных веществ, как правило, канцерогенного характера, смертельно опасных и для человека, и для животных, и для растений", – говорит Гараба в интервью Sputnik Молдова.
Эколог рассказал, как однажды лично наблюдал за мучительной смертью козы, съевшей полиэтиленовый пакет.
"Масштаб проблемы становится особенно наглядным, если посмотреть на нее в буквальном смысле с высоты. Подлетая к Кишиневу на самолете, если обратите внимание, заметите, как много пластиковых отходов белеют на многочисленных свалках вокруг столицы. Ничуть не лучше ситуация и в районах страны", - утверждает Гараба.
В Молдове давно существует необходимость в специализированных службах, которые бы контролировали складирование и переработку отходов. Нельзя сказать, что в стране совсем ничего не было сделано в этом направлении, но масштабы усилий и их эффективность по-прежнему явно недостаточны.
"Понятно, что для создания подобных служб и инфраструктуры нужны финансовые вложения, особенно это касается сельских администраций. С другой стороны, есть проблема неготовности населения страны подключиться к решению связанных с экологией вопросов. К сожалению, жители Молдовы бедны и многие попросту отказываются платить по 30-40 леев в месяц. Даже такая сумма заставляет людей ради экономии бросать мусор куда угодно", - сокрушается эколог.
Штрафы и самодисциплина
Так или иначе, к сегодняшнему дню в Молдове были опробованы уже два пути борьбы с загрязнением окружающей среды отходами, содержащими пластик.
Во-первых, раздельный сбор мусора, отделение пластиковых частей и дальнейшая переработка. В столице, как мы знаем, уже некоторое время пластиковые бутылки худо-бедно собираются отдельно. Под Кишиневом сегодня работает небольшое предприятие, располагающее линией по дифференцированной обработке отходов, где разные виды пластика утилизируются в соответствии с их параметрами.
Во-вторых, запретительные меры. Логика проста – "физически" снизить оборот вредных материалов в стране. В принципе, оба пути, по мнению экспертов-экологов, могут быть вполне эффективными. Но при одном важном условии.
Любые меры государства будут бессмысленными, если к проблеме останется равнодушным население республики. Как показывают первые без малого две недели наступившего года, несмотря на запреты и штрафы, в торговых сетях Молдовы полиэтиленовые пакеты и пластиковая посуда на полках все так же не является редкостью. Да и обыкновенная человеческая безалаберность, когда отдохнувшие "на природе" оставляют кучи пластикового мусора никуда не делась. И это, видимо, тот случай, когда термин "пропаганда" должен нести исключительно положительную коннотацию.
- Мусор© Sputnik / Osmatesco
- Мусор© Sputnik / Osmatesco
- Мусор© Sputnik / Osmatesco
- Мусор© Sputnik / Osmatesco
- Мусор© Sputnik / Osmatesco
Молдова, полагают экологи, нуждается в масштабной информационной кампании, которая гвоздем "вбила" бы в головы людей мысль об опасности пластика. Плюс немилосердные штрафы для, так сказать, закрепления эффекта.
"Штрафные меры совершенно необходимы, – говорит глава ассоциации "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий. – Просто для того, чтобы в первую очередь юридические лица в стране поняли, что существует соответствующий закон, и этот закон должен работать".
Однако правда и то, что забота об экологии – удовольствие не бесплатное, а зачастую и довольно недешевое. Биоразлагаемый экологичный пакет, который мы берем на кассе супермаркета, в несколько раз дороже "грязного" полиэтиленового. Многим пока не понятно, каким бременем борьба с пластиком обернется для экономических агентов. Скажем больше, не выйдет ли так, что проблема будет переложена исключительно на плечи населения?
Экономист Галина Шеларь и вовсе полагает, что борьба с пластиком – вопрос в первую очередь не денег, а самодисциплины.
"О том, что с 1 января пластиковые пакеты и посуда подпадут под штрафы, стало известно далеко не 31 декабря, не так ли? Об этом говорилось больше года. Но у нас многие почему-то надеялись, что этого не произойдет", – отметила Шеларь.
Что касается рядовых покупателей в магазинах, то нужно, полагает экономист, просто взять за привычку носить с собой многоразовые емкости, чтобы не переплачивать всякий раз и правда за слишком дорогие экологичные пакеты.
То есть старая добрая советская "авоська" может стать действенным ежедневным инструментом в борьбе за оздоровление экологической ситуации в Молдове.
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