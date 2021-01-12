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Авоська

Как советская "авоська" спасет молдавскую экологию

© Photo : Kamu Malı
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210112/33208935/kak-sovetskaya-avoska-spaset-moldavskuyu-ekologiyu.html

Молдавские экологи считают вполне оправданными чувствительные штрафы, которые призваны бороться с ядовитыми пластиковыми отходами.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. С 1 января в Молдове вступили в действие штрафы за нарушение запрета на продажу и использование полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды. Санкции нарушителям грозят не шуточные – 4,5 тысячи леев для физлиц и до 12 тысяч для предприятий.

Для Молдовы пластик опасен вдвойне

Мусорная свалка. Архивное фото
© Sputnik / Caraus Mihai
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Хотя сам запрет действовал в республике еще с 2019 года, наказание за его нарушение начали применять только сейчас. У многих возник закономерный вопрос: насколько эти внушительные штрафы адекватны проблемам, которые несет использование изделий из неразлагаемого материала? Эксперты на это в один голос заявляют, что опасность пластика даже недооценивается.

Как утверждает известный молдавский эколог Владимир Гараба, в сегодняшней Молдове пластик занимает недопустимо большую долю (от 15 до 20%) в бытовых и некоторых видах промышленных отходов. При этом изделия из него, как правило, объемны, что затрудняет сборку, транспортировку и складирование. А главное - пластик крайне токсичен и в зависимости от толщины и марки распадается в естественной среде десятилетиями. По данным ВОЗ, современный человек ежегодно "потребляет" 70 тысяч частиц пластика в процессе его трансформации в микропластик.

"Для Молдовы пластик опасен вдвойне, поскольку у нас все еще нет культуры раздельного сбора и переработки отходов. Более того, в Молдове его по-прежнему сжигают, в результате чего выделяется огромное количество вредных веществ, как правило, канцерогенного характера, смертельно опасных и для человека, и для животных, и для растений", – говорит Гараба в интервью Sputnik Молдова.

Эколог рассказал, как однажды лично наблюдал за мучительной смертью козы, съевшей полиэтиленовый пакет.

"Масштаб проблемы становится особенно наглядным, если посмотреть на нее в буквальном смысле с высоты. Подлетая к Кишиневу на самолете, если обратите внимание, заметите, как много пластиковых отходов белеют на многочисленных свалках вокруг столицы. Ничуть не лучше ситуация и в районах страны", - утверждает Гараба.

Пробка
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Эколог напомнил, что в каждом молдавском районе ныне работают максимум по две-три авторизированные свалки, все остальные – стихийные и абсолютно незаконные. И такая ситуация дополнительно расхолаживает местные администрации и население: раз некуда складировать, будем, условно говоря, бросать в овраг. Соответственно, нет ничего удивительного в стихийных свалках, которые так часто можно наблюдать вдоль молдавских автомобильных трасс и железных дорог.

В Молдове давно существует необходимость в специализированных службах, которые бы контролировали складирование и переработку отходов. Нельзя сказать, что в стране совсем ничего не было сделано в этом направлении, но масштабы усилий и их эффективность по-прежнему явно недостаточны.

"Понятно, что для создания подобных служб и инфраструктуры нужны финансовые вложения, особенно это касается сельских администраций. С другой стороны, есть проблема неготовности населения страны подключиться к решению связанных с экологией вопросов. К сожалению, жители Молдовы бедны и многие попросту отказываются платить по 30-40 леев в месяц. Даже такая сумма заставляет людей ради экономии бросать мусор куда угодно", - сокрушается эколог.

Штрафы и самодисциплина

Так или иначе, к сегодняшнему дню в Молдове были опробованы уже два пути борьбы с загрязнением окружающей среды отходами, содержащими пластик.

Мусорка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мусорка

Во-первых, раздельный сбор мусора, отделение пластиковых частей и дальнейшая переработка. В столице, как мы знаем, уже некоторое время пластиковые бутылки худо-бедно собираются отдельно. Под Кишиневом сегодня работает небольшое предприятие, располагающее линией по дифференцированной обработке отходов, где разные виды пластика утилизируются в соответствии с их параметрами.

Во-вторых, запретительные меры. Логика проста – "физически" снизить оборот вредных материалов в стране. В принципе, оба пути, по мнению экспертов-экологов, могут быть вполне эффективными. Но при одном важном условии.

Любые меры государства будут бессмысленными, если к проблеме останется равнодушным население республики. Как показывают первые без малого две недели наступившего года, несмотря на запреты и штрафы, в торговых сетях Молдовы полиэтиленовые пакеты и пластиковая посуда на полках все так же не является редкостью. Да и обыкновенная человеческая безалаберность, когда отдохнувшие "на природе" оставляют кучи пластикового мусора никуда не делась. И это, видимо, тот случай, когда термин "пропаганда" должен нести исключительно положительную коннотацию.

  • Мусор
    Мусор
    © Sputnik / Osmatesco
  • Мусор
    Мусор
    © Sputnik / Osmatesco
  • Мусор
    Мусор
    © Sputnik / Osmatesco
  • Мусор
    Мусор
    © Sputnik / Osmatesco
  • Мусор
    Мусор
    © Sputnik / Osmatesco
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© Sputnik / Osmatesco
Мусор

Молдова, полагают экологи, нуждается в масштабной информационной кампании, которая гвоздем "вбила" бы в головы людей мысль об опасности пластика. Плюс немилосердные штрафы для, так сказать, закрепления эффекта.

"Штрафные меры совершенно необходимы, – говорит глава ассоциации "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий. – Просто для того, чтобы в первую очередь юридические лица в стране поняли, что существует соответствующий закон, и этот закон должен работать".

Однако правда и то, что забота об экологии – удовольствие не бесплатное, а зачастую и довольно недешевое. Биоразлагаемый экологичный пакет, который мы берем на кассе супермаркета, в несколько раз дороже "грязного" полиэтиленового. Многим пока не понятно, каким бременем борьба с пластиком обернется для экономических агентов. Скажем больше, не выйдет ли так, что проблема будет переложена исключительно на плечи населения?

Засуха
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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"В Молдове есть Национальный экологический фонд, который формируется из отчислений экономических агентов за загрязнение окружающей среды и за ввоз в страну вредной для экологии упаковки. Очевидно, что денег, если их использовать по назначению, в Фонде достаточно, чтобы решать подобные проблемы", - утверждает Тромбицкий.

Экономист Галина Шеларь и вовсе полагает, что борьба с пластиком – вопрос в первую очередь не денег, а самодисциплины.

"О том, что с 1 января пластиковые пакеты и посуда подпадут под штрафы, стало известно далеко не 31 декабря, не так ли? Об этом говорилось больше года. Но у нас многие почему-то надеялись, что этого не произойдет", – отметила Шеларь.

Что касается рядовых покупателей в магазинах, то нужно, полагает экономист, просто взять за привычку носить с собой многоразовые емкости, чтобы не переплачивать всякий раз и правда за слишком дорогие экологичные пакеты.

То есть старая добрая советская "авоська" может стать действенным ежедневным инструментом в борьбе за оздоровление экологической ситуации в Молдове.

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