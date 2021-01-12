Как советская "авоська" спасет молдавскую экологию

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. С 1 января в Молдове вступили в действие штрафы за нарушение запрета на продажу и использование полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды. Санкции нарушителям грозят не шуточные – 4,5 тысячи леев для физлиц и до 12 тысяч для предприятий.

Для Молдовы пластик опасен вдвойне

Хотя сам запрет действовал в республике еще с 2019 года, наказание за его нарушение начали применять только сейчас. У многих возник закономерный вопрос: насколько эти внушительные штрафы адекватны проблемам, которые несет использование изделий из неразлагаемого материала? Эксперты на это в один голос заявляют, что опасность пластика даже недооценивается.

Как утверждает известный молдавский эколог Владимир Гараба, в сегодняшней Молдове пластик занимает недопустимо большую долю (от 15 до 20%) в бытовых и некоторых видах промышленных отходов. При этом изделия из него, как правило, объемны, что затрудняет сборку, транспортировку и складирование. А главное - пластик крайне токсичен и в зависимости от толщины и марки распадается в естественной среде десятилетиями. По данным ВОЗ, современный человек ежегодно "потребляет" 70 тысяч частиц пластика в процессе его трансформации в микропластик.

"Для Молдовы пластик опасен вдвойне, поскольку у нас все еще нет культуры раздельного сбора и переработки отходов. Более того, в Молдове его по-прежнему сжигают, в результате чего выделяется огромное количество вредных веществ, как правило, канцерогенного характера, смертельно опасных и для человека, и для животных, и для растений", – говорит Гараба в интервью Sputnik Молдова.

Эколог рассказал, как однажды лично наблюдал за мучительной смертью козы, съевшей полиэтиленовый пакет.

"Масштаб проблемы становится особенно наглядным, если посмотреть на нее в буквальном смысле с высоты. Подлетая к Кишиневу на самолете, если обратите внимание, заметите, как много пластиковых отходов белеют на многочисленных свалках вокруг столицы. Ничуть не лучше ситуация и в районах страны", - утверждает Гараба.

Эколог напомнил, что в каждом молдавском районе ныне работают максимум по две-три авторизированные свалки, все остальные – стихийные и абсолютно незаконные. И такая ситуация дополнительно расхолаживает местные администрации и население: раз некуда складировать, будем, условно говоря, бросать в овраг. Соответственно, нет ничего удивительного в стихийных свалках, которые так часто можно наблюдать вдоль молдавских автомобильных трасс и железных дорог.

В Молдове давно существует необходимость в специализированных службах, которые бы контролировали складирование и переработку отходов. Нельзя сказать, что в стране совсем ничего не было сделано в этом направлении, но масштабы усилий и их эффективность по-прежнему явно недостаточны.

"Понятно, что для создания подобных служб и инфраструктуры нужны финансовые вложения, особенно это касается сельских администраций. С другой стороны, есть проблема неготовности населения страны подключиться к решению связанных с экологией вопросов. К сожалению, жители Молдовы бедны и многие попросту отказываются платить по 30-40 леев в месяц. Даже такая сумма заставляет людей ради экономии бросать мусор куда угодно", - сокрушается эколог.

Штрафы и самодисциплина

Так или иначе, к сегодняшнему дню в Молдове были опробованы уже два пути борьбы с загрязнением окружающей среды отходами, содержащими пластик.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мусорка

Во-первых, раздельный сбор мусора, отделение пластиковых частей и дальнейшая переработка. В столице, как мы знаем, уже некоторое время пластиковые бутылки худо-бедно собираются отдельно. Под Кишиневом сегодня работает небольшое предприятие, располагающее линией по дифференцированной обработке отходов, где разные виды пластика утилизируются в соответствии с их параметрами.

Во-вторых, запретительные меры. Логика проста – "физически" снизить оборот вредных материалов в стране. В принципе, оба пути, по мнению экспертов-экологов, могут быть вполне эффективными. Но при одном важном условии.

Любые меры государства будут бессмысленными, если к проблеме останется равнодушным население республики. Как показывают первые без малого две недели наступившего года, несмотря на запреты и штрафы, в торговых сетях Молдовы полиэтиленовые пакеты и пластиковая посуда на полках все так же не является редкостью. Да и обыкновенная человеческая безалаберность, когда отдохнувшие "на природе" оставляют кучи пластикового мусора никуда не делась. И это, видимо, тот случай, когда термин "пропаганда" должен нести исключительно положительную коннотацию.

Мусор © Sputnik / Osmatesco

Мусор © Sputnik / Osmatesco

Мусор © Sputnik / Osmatesco

Мусор © Sputnik / Osmatesco

Мусор © Sputnik / Osmatesco 1 / 5 © Sputnik / Osmatesco Мусор

Молдова, полагают экологи, нуждается в масштабной информационной кампании, которая гвоздем "вбила" бы в головы людей мысль об опасности пластика. Плюс немилосердные штрафы для, так сказать, закрепления эффекта.

"Штрафные меры совершенно необходимы, – говорит глава ассоциации "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий. – Просто для того, чтобы в первую очередь юридические лица в стране поняли, что существует соответствующий закон, и этот закон должен работать".

Однако правда и то, что забота об экологии – удовольствие не бесплатное, а зачастую и довольно недешевое. Биоразлагаемый экологичный пакет, который мы берем на кассе супермаркета, в несколько раз дороже "грязного" полиэтиленового. Многим пока не понятно, каким бременем борьба с пластиком обернется для экономических агентов. Скажем больше, не выйдет ли так, что проблема будет переложена исключительно на плечи населения?

"В Молдове есть Национальный экологический фонд, который формируется из отчислений экономических агентов за загрязнение окружающей среды и за ввоз в страну вредной для экологии упаковки. Очевидно, что денег, если их использовать по назначению, в Фонде достаточно, чтобы решать подобные проблемы", - утверждает Тромбицкий.

Экономист Галина Шеларь и вовсе полагает, что борьба с пластиком – вопрос в первую очередь не денег, а самодисциплины.

"О том, что с 1 января пластиковые пакеты и посуда подпадут под штрафы, стало известно далеко не 31 декабря, не так ли? Об этом говорилось больше года. Но у нас многие почему-то надеялись, что этого не произойдет", – отметила Шеларь.

Что касается рядовых покупателей в магазинах, то нужно, полагает экономист, просто взять за привычку носить с собой многоразовые емкости, чтобы не переплачивать всякий раз и правда за слишком дорогие экологичные пакеты.

То есть старая добрая советская "авоська" может стать действенным ежедневным инструментом в борьбе за оздоровление экологической ситуации в Молдове.

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