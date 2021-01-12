В Молдове проходит перепись водоплавающих птиц: интересные подробности

Число видов и стай зимующих пернатых в Молдове – важный показатель качества водоемов в стране. Сильвия Урсул предоставила Sputnik подробности о переписи водоплавающих птиц в 2021 году.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Популяции птиц считаются основным показателем для оценки качества окружающей среды в регионе. Чем чище и естественнее окружающая среда в стране, тем больше видов птиц и тем многочисленнее их популяции, которые живут или размещаются на ее территории.

Благодаря проводимым исследованиям можно увидеть, как изменилась окружающая среда за последний год, особенно с точки зрения состояния водоемов - рек, озер, прудов.

В эти дни во всем мире проводится международная перепись водоплавающих птиц. Молдавские специалисты и волонтеры, работающие с экологическими неправительственными организациями, уже девятый год участвуют в этой кампании, которая проходит с 10 по 20 января.

Какова цель переписи

В ходе переписи орнитологи из более чем 140 государств поставили перед собой задачу зарегистрировать виды и стаи птиц на основных водоемах стран.

Команды молдавских орнитологов изучат визуально с помощью полевого оборудования (биноклей и телескопов) важнейшие водные бассейны Молдовы, в которых обычно обитают крупные стаи птиц: озера Манта и Белеу, озеро Тараклия, Конгаз, Комрат, озеро Сэлаш (рыбоводческое хозяйство Гура-Быкулуй), озеро Гидигич, водохранилище Костешть-Стынка и Дубоссарах, верховье реки Днестр (Наславча-Голошница).

Какие виды птиц можно встретить зимой в Молдове? Например, гагар, красношейных и серощеких поганок, бакланов, цапель, аистов, колпиц, уток, гусей, лебедей, лысух, погонышей, куликов-сорок, ходулочников, золотистых ржанок, малого или морского зуйка, черно- и краснозобиков, бекаса, чаек и других.

Вице-председатель Общества защиты птиц и природы Силвия Урсул в комментарии Sputnik рассказала о том, как организована перепись водоплавающих птиц в этом году.

"Эта перепись важна как для международного, так и для научного сообщества здесь, в Молдове. Прежде всего, проводя это ежегодное исследование, мы оцениваем наиболее важные водные зоны страны и смотрим, какие виды обитают в них", – сказала Урсул.

По ее словам, любой список видов должен всегда обновляться. "В своей работе мы стараемся предоставлять информацию о видах, существующих в нашей стране. Во-вторых, нас также интересует количество встреченных особей, независимо от вида", – уточнила собеседница.

Как отметила эксперт, количественный состав популяции птиц указывает на некоторые изменения в сфере окружающей среды.

К примеру, как отметила специалист, это происходит, если был срезан или сожжен камыш в определенном водоеме, или кто-то вспахал землю вплоть до берега водоема, либо в воде появились следы химических соединений, отравляющих всю среду обитания.

Птицы прилетают из северной Европы на зимовку в Молдову

По словам Урсул, вопреки распространенному мнению, в Молдове зимуют разные виды птиц.

"Не все они улетают "в теплые страны". Напротив, многие виды попадают к нам в этот период с севера европейского континента. Они практически останавливаются на перезимовку здесь, поскольку там суровые погодные условия и добыча пищи очень затруднительна. Мы видим их в рамках в этой переписи, регистрируем их", – пояснила вице-председатель Общества защиты птиц и природы.

Как проводится перепись?

Мы попросили собеседницу подробно рассказать о том, как проводятся наблюдения на практике.

"Нет, мы не передвигаемся на лодке. Это может потревожить птиц, отдыхающих на воде. Любое орнитологическое исследование должно проводиться с минимальными неудобствами со стороны человека. Вот почему для этой профессии производится специфическое оптическое оборудование: например, бинокли и телескопы, с помощью которых можно наблюдать с большого расстояния", – рассказала Урсул.

По ее словам, с этим оборудованием специалисты размещаются на берегу и отслеживают водное пространство.

"Птицы, которых мы видим, заносятся в список, где мы указываем место и время наблюдения, а также особенности местности. К примеру, во время исследования был туман, или что на воде были лодки, или что это была замерзшая вода", – отметила Урсул.

Она отметила: идея заключается в том, чтобы за короткий промежуток времени охватить различные места. "Это довольно сложно. Обычно мы отправляемся рано, чтобы добраться до места назначения до рассвета. К примеру, когда едем в Наславчу, то выезжаем в 02.30, чтобы быть там в 07.00. После того, как закончим, спускаемся дальше по берегу Днестра, чтобы, скажем так, отсканировать все водное пространство, с максимально возможного количества мест. Работаем, пока не зайдет солнце. Спим несколько часов и потом снова в путь", – пояснила собеседница.

Специалист отметила, что это ответственная работа – требуется внимание, реакция и физическая выносливость.

"За эти дни 02.00-03.00 часа ночи для меня стали как 07.00-08.00 утра. А вечером примерно в 17.00я уже уставшая, как будто время 23.00", – поделилась Урсул.

Список птиц, которые можно встретить в Молдове, есть на сайте Общества защиты птиц и природы. Организация опубликовала таблицу, которая содержит научные названия 283 видов птиц, зарегистрированных до настоящего времени, а также их названия на государственном, английском и русском языках.

В Молдове зимнюю перепись водоплавающих птиц начали проводить с 2013-го. Ежегодно водоемы страны изучаются, проводится общий подсчет и составляются полные списки с идентифицированными видами, а результаты вводятся в формуляры, которые затем отправляются команде Wetlands International.

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