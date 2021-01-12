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Автомобили на трассе. Архивное фото

Минэкономики отчиталось о состоянии дорог после снегопадов

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210112/33211337/minekonomiki-otchitalos-o-sostoyanii-dorog-posle-snegopadov.html

На юге и в центре страны ночью выпал снег. Дорожные службы сообщают о ситуации на дорогах в этих регионах.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры отчиталось о ситуации на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. В ведомстве сообщили, что движение по национальным дорогам в настоящий момент проходит без затруднений.

"По оперативной информации Государственной администрации дорог, сегодня утром в некоторых районах страны выпали осадки в виде небольшого снега. Дорожное полотно на севере страны сухое, местами скользкое, в центре — мокрое, местами сухое, а на юге — мокрое, скользкое", — сообщили в Минэкономики.

Женщина в шубе. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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На дорогах республиканского значения на севере страны дежурят патрули, в центре и на юге ведутся работы по распространению противогололедного материала и также дежурят патрули.

В процессе очистки дорог задействованы 42 единицы спецтехники, 106 сотрудников дорожных служб, использовано 485 тонн реагентов.

"В настоящее время дорожные условия на национальных трассах удовлетворительны", — заверили в Минэкономики и инфраструктуры.

Ведомство вместе со всеми ответственными государственными службами контролирует и обеспечивает доступность дорожной инфраструктуры в зимних условиях.

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