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Судебный молоток

Бывшему судебному исполнителю грозит до 15 лет тюрьмы: в чем его обвиняют

© Sputnik / Andrei Starostin
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210112/33212059/byvshemu-sudebnomu-ispolnitelyu-grozit-do-15-let-tyurmy-v-chem-ego-obvinyayut.html

Бывший судебный исполнитель два года скрывался от следствия, был задержан в Румынии и экстрадирован в Молдову.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Подразделение "Север" прокуратуры по борьбе с коррупцией объявило о завершении расследования в отношении бывшего судебного исполнителя, обвиняемого в 12 эпизодах превышения служебных полномочий и присвоении чужого имущества. Материалы дела направлены в суд.

По версии следствия, в 2014-2017 годах, занимая должность судебного исполнителя, злоумышленник присваивал суммы, размещенные должниками на специальном счете, которые должны были быть отправлены кредиторам.

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Прокуратура также установила, что за тот же период, имея в производстве исполнительный акт о взыскании долга с должника в пользу кредитора, обвиняемый якобы незаконно продал восемь объектов недвижимости должника, зная, что они были арестованы по уголовному делу.

По оценкам прокуроров, в общей сложности в результате незаконных действий подсудимого потерпевшему был нанесен ущерб на сумму более 450 тысяч леев.

Весной 2018 года обвиняемого объявили в розыск, так как он скрывался от следствия. В октябре 2020-го его задержали в Румынии, а через месяц экстрадировали властям Республики Молдова для привлечения к ответственности.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе и, будучи заслушанным прокуратурой, отказался давать показания.

За инкриминируемые деяния бывшему судебному исполнителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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