В Приднестровье поступила помощь от России: кто ее получит

ТИРАСПОЛЬ, 12 янв – Sputnik. В Приднестровье поступила российская гуманитарная помощь в размере 90 миллионов российских рублей (более 20 миллионов леев). Об этом сообщили на совещании, проходившем в администрации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
"Средства предназначены для поддержки аграриев, которые понесли серьезные потери в результате засухи 2020 года", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.
"Помощь адресная и безвозвратная", - отметил он.
Лидер Приднестровья подчеркнул, что для сельского хозяйства в условиях негативного влияния природно-климатических и иных, в том числе пандемийных обстоятельств, поддержка Российской Федерации крайне важна.
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