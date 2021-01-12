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В Приднестровье поступила помощь от России: кто ее получит

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210112/33213377/v-pridnestrove-postupila-pomosch-ot-rossii-kto-ee-poluchit.html

Лидер Приднестровья подчеркнул, что для сельского хозяйства в условиях негативного влияния природно-климатических обстоятельств и с учетом пандемии поддержка России очень важна.

ТИРАСПОЛЬ, 12 янв – Sputnik. В Приднестровье поступила российская гуманитарная помощь в размере 90 миллионов российских рублей (более 20 миллионов леев). Об этом сообщили на совещании, проходившем в администрации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Средства предназначены для поддержки аграриев, которые понесли серьезные потери в результате засухи 2020 года", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

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Красносельский поручил правительству безотлагательно распределить средства финансовой помощи среди хозяйствующих субъектов, значительная доля урожая которых погибла.

"Помощь адресная и безвозвратная", - отметил он.

Лидер Приднестровья подчеркнул, что для сельского хозяйства в условиях негативного влияния природно-климатических и иных, в том числе пандемийных обстоятельств, поддержка Российской Федерации крайне важна.

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Теги:
гуманитарная помощь, финансовая помощь, помощь, Приднестровье


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