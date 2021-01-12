КС расширил круг лиц, считающихся жертвами политических репрессий

Дети репрессированных лиц, вне зависимости от того, рождены они в браке или вне брака, также имеют право на статус жертв политических репрессий. Такое решение принял Конституционный суд.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционной и дискриминационной норму, которая признавала членами семей репрессированных лиц только детей, рожденных в браке, заключенном до репрессирования.

"Признается неконституционным текст "Дети репрессированных лиц, рожденные в браке в местах особого содержания или в пути следования к ним, считаются детьми, рожденными в браке до репрессирования", — объявила председатель КС Домника Маноле.

Суд также постановил, что жертвами политических репрессий признаются все дети, рожденные в пути или в местах содержания, в случае, если хоть один из родителей подвергся политическим репрессиям.

Названную норму обжаловал в суде депутат, председатель унионистской Партии национального единства, историк Октавиан Цыку. По его словам, из-за дискриминационного характера данной нормы очень многие люди были незаслуженно лишены права пользоваться льготами и преференциями, предусмотренными для жертв политических репрессий.

В ходе судебного заседания депутат привел в пример троих родственников, которые были рождены в браке, заключенном в месте ссылки и не могли получить статус жертв репрессий.

Решение Конституционного суда окончательное и не может быть обжаловано.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova