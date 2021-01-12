КС расширил круг лиц, считающихся жертвами политических репрессий

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционной и дискриминационной норму, которая признавала членами семей репрессированных лиц только детей, рожденных в браке, заключенном до репрессирования.
"Признается неконституционным текст "Дети репрессированных лиц, рожденные в браке в местах особого содержания или в пути следования к ним, считаются детьми, рожденными в браке до репрессирования", — объявила председатель КС Домника Маноле.
Названную норму обжаловал в суде депутат, председатель унионистской Партии национального единства, историк Октавиан Цыку. По его словам, из-за дискриминационного характера данной нормы очень многие люди были незаслуженно лишены права пользоваться льготами и преференциями, предусмотренными для жертв политических репрессий.
В ходе судебного заседания депутат привел в пример троих родственников, которые были рождены в браке, заключенном в месте ссылки и не могли получить статус жертв репрессий.
Решение Конституционного суда окончательное и не может быть обжаловано.
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