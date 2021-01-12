11:57 12 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.93
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Конституционный суд

КС расширил круг лиц, считающихся жертвами политических репрессий

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1d/31847174.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210112/33215066/ks-rasshiril-krug-lits-schitayuschikhsya-zhertvami-politicheskikh-repressiy.html

Дети репрессированных лиц, вне зависимости от того, рождены они в браке или вне брака, также имеют право на статус жертв политических репрессий. Такое решение принял Конституционный суд.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционной и дискриминационной норму, которая признавала членами семей репрессированных лиц только детей, рожденных в браке, заключенном до репрессирования.

"Признается неконституционным текст "Дети репрессированных лиц, рожденные в браке в местах особого содержания или в пути следования к ним, считаются детьми, рожденными в браке до репрессирования", — объявила председатель КС Домника Маноле.

Молдавские леи
© Sputnik / Evghenii Panasenco
В Молдове увеличены материальные выплаты жертвам репрессий
Суд также постановил, что жертвами политических репрессий признаются все дети, рожденные в пути или в местах содержания, в случае, если хоть один из родителей подвергся политическим репрессиям.

Названную норму обжаловал в суде депутат, председатель унионистской Партии национального единства, историк Октавиан Цыку. По его словам, из-за дискриминационного характера данной нормы очень многие люди были незаслуженно лишены права пользоваться льготами и преференциями, предусмотренными для жертв политических репрессий.

В ходе судебного заседания депутат привел в пример троих родственников, которые были рождены в браке, заключенном в месте ссылки и не могли получить статус жертв репрессий.

Решение Конституционного суда окончательное и не может быть обжаловано.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Тирасполе предали земле останки жертв политических репрессий


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Обломки пассажирского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море.
Поисково-спасательные работы в Индонезии на месте крушения самолета - фото
Спутник V добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Видео - "Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться