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Здание примэрии Кишинева

Что предпринимает администрация Кишинева в связи с морозами

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
События Кишинева (160)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210112/33216706/chto-predprinimaet-administratsiya-kishineva-v-svyazi-s-morozami.html

Ночью в столице была зафиксирована минусовая температура. По данным метеорологов, мороз в ночное время ожидается в течение нескольких дней.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Профильные муниципальные службы рассыпали на улицах Кишинева и пригородов столицы противогололедный материал. Как сообщил примар города Ион Чебан, к таким действиям прибегли в связи с тем, что ночью в столице была зафиксирована минусовая температура.

"Для обеспечения безопасности дорожного движения задействовано 15 спецмашин, которые разбросали 68,3 тонны чистой соли и 36 тонн противогололедного материала", - отметил Чебан.

Автомобили на трассе. Архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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По словам градоначальника, такие же работы будут проводиться и в ближайшие дни, так как, согласно прогнозам метеорологов, в ночное время ожидается мороз.

"Мы предпринимаем необходимые меры, чтобы водители и пешеходы могли безопасно передвигаться по дорогам и тротуарам столицы", - резюмировал Чебан.

Ранее глава Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Геннадий Рошка заявил Sputnik, что температура воздуха, которую ожидают в период 16-18 января, связана с приходом арктических воздушных масс. Температура может упасть до -15 градусов ночью и -10 днем.

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Тема:
События Кишинева (160)

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Теги:
местная администрация, администрация, мороз


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