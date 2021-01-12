Что предпринимает администрация Кишинева в связи с морозами

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Профильные муниципальные службы рассыпали на улицах Кишинева и пригородов столицы противогололедный материал. Как сообщил примар города Ион Чебан, к таким действиям прибегли в связи с тем, что ночью в столице была зафиксирована минусовая температура.
"Для обеспечения безопасности дорожного движения задействовано 15 спецмашин, которые разбросали 68,3 тонны чистой соли и 36 тонн противогололедного материала", - отметил Чебан.
"Мы предпринимаем необходимые меры, чтобы водители и пешеходы могли безопасно передвигаться по дорогам и тротуарам столицы", - резюмировал Чебан.
Ранее глава Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Геннадий Рошка заявил Sputnik, что температура воздуха, которую ожидают в период 16-18 января, связана с приходом арктических воздушных масс. Температура может упасть до -15 градусов ночью и -10 днем.
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